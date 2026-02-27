Lokalvårdare till våra lokaler i Huvudsta Centrum
På Move & Walk är vi inte bara ett företag som stöttar och hjälper människor med neurologiska funktionsnedsättningar i deras utveckling mot självständighet, vi är en gemenskap som bygger på starka värderingar och en tydlig vision för framtiden. Vi tror på att skapa en arbetsmiljö där varje individ inte bara kan trivas, utan också kan växa och blomstra både som person och i din yrkesroll. Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör, den ger oss riktning och hjälper oss att navigera i allt från hur vi behandlar våra kunder till hur vi samarbetar internt. Om du delar våra värderingar och vill vara en del av en organisation som strävar efter att göra skillnad, då är du precis den vi letar efter!
Vad innebär tjänsten
I rollen som lokalvårdare kommer du att få möjlighet att arbeta i en dynamisk och stimulerande miljö där din passion, dina styrkor och din kompetens kommer att uppmuntras, och utvecklas. Du kommer att vara en del av ett team som delar dina värderingar och strävar efter att göra skillnad varje dag.
Tjänsten är på 80% fördelat på 6 timmar per dag, måndag till fredag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa att våra lokaler hålls rena, välskötta och trivsamma enligt fastställda rutiner och Move & Walks miljöpolicy.
Uppmärksamma och rapportera fel, brister eller avvikelser i lokaler, utrustning, maskiner och förbrukningsmaterial enligt gällande rutiner.
Utföra enklare underhållsarbeten, till exempel byta glödlampor eller åtgärda mindre skador på inredning.
Arbeta strukturerat och följa fastställda rutiner för städning och lokalunderhåll.
Bidra aktivt till förbättringar av arbetssätt och rutiner inom verksamheten.
Dokumentera utförda arbetsuppgifter enligt gällande rutiner.
Ha ett trevligt, respektfullt och professionellt bemötande gentemot personal, elever, deltagare och besökare.
Säkerställa att städmaterial och hygienprodukter finns i tillräcklig omfattning och fyllas på vid behov.
Arbeta ergonomiskt och använda tillgängliga hjälpmedel för att förebygga belastningsskador.
Ansvara för daglig skötsel samt enklare underhåll av städmaskiner.
Rapportera eventuella fel på maskiner och vid behov ta dem ur drift tills åtgärd har skett.
Samarbeta med kollegor och andra verksamheter inom Move & Walk när behov uppstår.
VEM ÄR DU
Vi söker dig som är noggrann, pålitlig och har ett öga för detaljer. Du trivs med att ta ansvar för ditt arbete och ser värdet i ordning, kvalitet och god service. Du är flexibel i ditt arbetssätt och kan anpassa dig efter verksamhetens behov och förändrade förutsättningar.
Du har ett trevligt och professionellt bemötande gentemot personal, elever, deltagare och besökare och bidrar till en trygg och positiv miljö i våra lokaler.
Du har:
God samarbets- och kommunikationsförmåga
Förmåga att planera, prioritera och anpassa ditt arbete på ett effektivt sätt
Ett flexibelt och lösningsorienterat arbetssätt
Noggrannhet och känsla för kvalitet
Kostnadsmedvetenhet och förståelse för resursanvändning
Fysisk uthållighet samt god ergonomisk medvetenhet
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för egna områden
VAD VI ERBJUDER
En stimulerande och stödjande arbetsmiljö där du kommer att få möjlighet att växa och utvecklas.
Utmanande och meningsfulla arbetsuppgifter där din insats kommer att göra verklig skillnad.
En konkurrenskraftig lön och andra personalförmåner.
Om du delar våra värderingar och är redo att göra skillnad, då ser vi fram emot att höra från dig. Ansök idag och bli en del av vårt team på Move & Walk!
Move & Walk är ledande i Sverige inom Konduktiv Pedagogik; ett pedagogiskt baserat system som har utvecklats för barn, ungdomar och vuxna som har neurologiska funktionsnedsättningar. Vi erbjuder flera olika typer av verksamheter, som alla genomsyras av Konduktiv Pedagogik; Anpassad grund- och gymnasieskola, Träning (re/habilitering), administration av Personlig Assistans och Daglig Verksamhet. Så ansöker du
