Lokalvårdare till Uppsalahems Östra Distrikt
Uppsalahem AB / Städarjobb / Uppsala Visa alla städarjobb i Uppsala
2025-11-17
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsalahem AB i Uppsala
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag och har ca 300 engagerade medarbetare som förvaltar vårt bestånd av ca 18 000 lägenheter. Hos oss får du arbeta med något av det som är mest betydelsefullt för människor, deras hem.
Ditt uppdrag hos oss
Som Lokalvårdare på Uppsalahem är du en av dem som arbetar närmast kunden. Du gillar att möta människor och utstrålar glädje i kundmötet. Du bidrar till våra hyresgästers trivsel genom att hålla våra fastigheters gemensamhetsutrymmen rena och välskötta. Arbetsuppgifterna innebär städning av exempelvis trapphus, tvättstugor och källargångar. I din roll ansvarar du för ett eller flera bostadsområden och det ger dig stor frihet att på egen hand planera ditt arbete. Du arbetar oftast självständigt men du är en del av ett tight team och ibland hjälps vi åt med varandras områden.
Vem är du?
Vi söker vi dig som har:
en avslutad gymnasial utbildning
tidigare erfarenhet av lokalvårdsarbete
B-körkort
goda kunskaper i svenska
Har du dessutom genomfört utbildningar inom området är det meriterande.
Då du kommer att ha kontakt med våra hyresgäster vill vi att du är bra på att kommunicera och visa engagemang och empati. Du är noggrann och ansvarstagande och kan självständigt se vilket arbete som bör utföras.
Vi på Uppsalahem
På Uppsalahem möts mod, nyfikenhet och stark vilja att göra skillnad. Här arbetar vi tillsammans för att forma framtidens boende - med idéer som vågar utmana och lösningar som gör vardagen bättre för Uppsalabor. Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka Uppsalas utveckling tillsammans med engagerade kollegor som är stolta över det vi skapar. Tillsammans arbetar vi för ett levande och hållbart Uppsala där människor kan leva och trivas, idag och i framtiden. Läs mer om oss, vår historia och våra värderingar på www.uppsalahem.se.
Här kan du även läsa mer om vilka förmåner vi erbjuder.
Om anställningen
Omfattning: Heltid Arbetstider: 07.00-16.00 (mån-fre) Anställningsform: Tillsvidareanställning Start: Enligt överenskommelse Placering: Distrikt Östra
Nyfiken?
Vill du veta mer om tjänsten? Då kan du kontakta chef fastighetsskötsel, Eva Hådell Hedengren, eva.hadell-hedengren@uppsalahem.se
. Vi går igenom ansökningarna löpande så rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-12-12.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsalahem AB
(org.nr 556137-3589), https://www.uppsalahem.se/om-oss/ Arbetsplats
Uppsalahem Jobbnummer
9609080