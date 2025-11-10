Lokalvårdare till uppdrag hos kund
2025-11-10
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Vi söker en lokalvårdare till ett uppdrag hos en av våra kunder. Rollen passar dig som är noggrann, självständig och trivs med att skapa rena, ordnade och trivsamma miljöer.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se

Arbetsuppgifter
Daglig städning av kontor, gemensamma utrymmen och sanitetsutrymmen
Golvvård, dammtorkning och tömning av sopor
Hantering av städutrustning och material
Säkerställa att städstandarden alltid håller hög kvalitet
Rapportera behov av underhåll eller komplettering av material
Vi erbjuder:
Anställning hos A 95 Consulting med uppdrag hos kund
En trygg och trivsam arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling inom lokalvård
Flexibla arbetstider och varierande uppgifter

Kvalifikationer
Noggrann, ansvarstagande och självgående
Erfarenhet av lokalvård är meriterande
God fysik och vana vid praktiskt arbete
Svenska i tal och skrift
Så här söker du:
Vi använder oss av digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Lokalvårdare + Ditt namn
Skicka in din ansökan idag och bli en del av ett uppdrag där kvalitet, ansvar och ordning står i fokus!
