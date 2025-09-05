Lokalvårdare till Umeå med start hösten 2025!
2025-09-05
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Har du ett öga för detaljer, trivs med ett praktiskt arbete och tycker om att träffa människor? Vi söker fler serviceinriktade lokalvårdare till vår kund i Umeå!
Som lokalvårdare kommer du, tillsammans med kollegor och driftledare, att bedöma, planera, utföra, följa upp och kvalitetssäkra den dagliga lokalvården hos uppdragsgivaren. Du kommer att på ett effektivt och tekniskt korrekt sätt, med hög kvalitet, utföra olika former av lokalvård hos våra olika uppdragsgivare i Umeå.
Exempel på dagliga arbetsuppgifter:
• Städning av kontor och personalutrymmen.
• Bygg/flytt och storstädning.
• Golvvård.
• Städning av hygienutrymmen, omklädningsrum och övriga personalytor.
• Trappstädning.
• Fönsterputs.
Uppdraget förväntas starta hösten 2025 och pågår så länge behov finns. Vid gott arbete finns det goda möjligheter för övertag hos kund.
DETTA SÖKER VI
För att trivas i den här rollen tror vi att du är en person som brinner för service och uppskattar att bidra till en ren, välkomnande och trivsam miljö där människor trivs. Du arbetar självständigt och tar gärna eget ansvar, men är också en lagspelare som tycker om att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål.
Du är noggrann och har öga för detaljer, och du känner stolthet i att lämna ifrån dig ett arbete som håller hög kvalitet. Dessutom är du initiativrik, har lätt för att planera din arbetsdag och är inte rädd för att ta dig an nya utmaningar.
För mer frågor om tjänsten vänligen kontakta team Umeå! Varmt välkommen!
OM FÖRETAGET
