Lokalvårdare till Tjärö, en skärgårdsö i Blekinge 20/4-25/9 2026
Tjärö Drift AB / Städarjobb / Ronneby Visa alla städarjobb i Ronneby
2025-12-23
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tjärö Drift AB i Ronneby
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på en skärgårdsö i Blekinge?
Hos oss blir du del av ett team med härlig gemenskap och får arbeta i en magisk miljö med hav och natur runt hörnet.
Om Tjärö
Tjärö, en ö på 75 hektar, baserad mitt i Blekinges Skärgård. Tjärö erbjuder boende i härliga små hus från 1800-talet. Det finns 137 bäddar fördelat på 52 rum i 13 olika hus. Utöver logi finns konferensverksamhet, restaurang, café och en marina med över 70 båtplatser. Till ön kommer man med båt från Järnavik, Karlshamn eller Matvik.
Om Tjärös hus och boende
Tjärö erbjuder boende i härliga små hus från 1800-talet. Vi har 137 bäddar fördelat på 52 rum i 13 olika hus. Husen på Tjärö ligger grupperade kring mittersta delen av ön. Rumsstorlekar, antal och standard, vandrarhemsrum och hotellrum, varierar mellan husen. En del av rummen har dusch och toalett i rummet medans andra har dusch och toalett i korridoren. Teamet i lokalvården består av 2-5 personer beroende på säsongstidpunkt. Detta innebär att vår personal måste vara beredd på att vara flexibel både gällande arbetstider, arbetsstationer och alltid vara en del av det praktiska arbetet.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Ansvarar för att rum, konferenslokaler, allmän-utrymmen, toaletter, bastuflotte och servicebyggnad är i rena, samt fint skick.
Ansvarar för att rapportera om något är på väg att ta slut i arbetsmaterial.
Ansvarar för att informationstavlorna på rummen är korrekta
Ansvarar för att det ser rent och snyggt ut på Tjärö.
Ansvarar för att byggnader och boendemiljöer är i bra skick.
Rapporterar om något är sönder i rum eller byggnader.
Vem är du?
Du är ansvarsfull, positiv, noggrann och önskar ge våra gäster 100% service tillsammans med vårt team på Tjärö.
Du är van att arbeta självständigt.
Tidigare erfarenhet som lokalvårdare är meriterande, men inte ett krav.
Du tror att du skulle trivas på en ö med närhet till hav och natur.
Vad erbjuder vi dig
Personlig och yrkesmässig utveckling i ledaregenskaper, lokalvård & samarbete.
Möjlighet att sätta sin egna touch på våra rum och boenden.
Chans till nytt kontrakt för fler säsonger finns.
Personalboende finns på ön.
Även en kortare anställningsperiod, ca 15/6 - 15/8, kan vara möjlig.
Vi sätter stort värde i personlig lämplighet och din egen vilja att vara en del av vårt team.
Bifoga meriter, referenser och eventuella arbetsbetyg i din ansökan.
Lön enligt överenskommelse. Vi har kollektivavtal med HRF.
Rekrytering sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
E-post: personal@tjaro.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvård, Tjärö, 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjärö Drift AB
(org.nr 559032-8794), http://www.tjaro.com
Tjärö 1 (visa karta
)
372 63 BRÄKNE-HOBY Jobbnummer
9662943