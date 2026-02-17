Lokalvårdare till The International Preschool AB Guldheden
The International Preschool AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-02-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The International Preschool AB i Göteborg
Lokalvårdare till The International Preschool AB - Guldheden
Startdatum: 3 augusti 2026
Intervjuer påbörjas i slutet av mars
Omfattning: deltid, 4 timmar per dag (20 timmar per vecka)Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Vi söker en noggrann och ansvarsfull lokalvårdare på deltid (20 timmar per vecka) till vår förskola i Guldheden - The International Preschool AB. Arbetstiden är 4 timmar per dag, och arbetet sker inom förskolans ordinarie öppettider.
I rollen bidrar du till en trygg, ren och trivsam miljö för både barn och personal. Du arbetar nära förskolans team och följer de hygienkrav som gäller i förskoleverksamhet.
Observera att referenser kommer att efterfrågas och att utdrag ur belastningsregistret krävs vid ansökan.
Krav: utbildning inom lokalvård eller motsvarande arbetsmarknadsutbildning.Dina arbetsuppgifter
Daglig städning av klassrum, korridorer, toaletter och gemensamma utrymmen
Desinficering av ytor som används av barn och personal
Rapportering av eventuella skador eller underhållsbehov
Samarbete med personalen för att upprätthålla en säker miljö
En detaljerad arbetsbeskrivning och schema ges vid anställningKvalifikationer
Erfarenhet av lokalvård, gärna från förskola, skola eller andra miljöer med höga hygienkrav
God förståelse för hygienrutiner och smittskydd i barnverksamhet
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Noggrann, metodisk och pålitlig
Vänlig, respektfull och hjälpsam inställning
Behärskar grundläggande svenska eller engelska i tal och skrift (gärna båda)
Krav: utbildning inom lokalvård eller motsvarande arbetsmarknadsutbildning
Vi erbjuder
En positiv och engagerande arbetsmiljö
Möjlighet att bidra till barns välmående och trygghet
Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Behöver din CV, personligt brev
E-post: alison@ipsab.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare Augusti 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare The International Preschool AB
(org.nr 556637-0853), http://www.theinternationalpreschool.com
Doktor Saléns Gata 2 C (visa karta
)
413 22 GÖTEBORG Arbetsplats
Guldheden Jobbnummer
9748017