Lokalvårdare till serviceorganisationen inom Gymnasieområde Centrum
Beskrivning
Gymnasieområde Centrum omfattar Hvitfeldtska, Schillerska, The International High School (Götabergsskolan) och Angeredsgymnasiet. Vår serviceorganisation ansvarar för fastigheter, lokalvård, inventarier och vaktmästeri.
Här jobbar vi som ett team med andra lokalvårdare, servicetekniker, samordnare för lokalvården och chef.
Vi söker nu flera engagerade och duktiga lokalvårdare till Götabergsskolan och Hvitfeldtska Gymnasiet, både tillsvidare- och tidsbegränsade uppdrag, heltid och deltid.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill bidra till en ren och välkomnande miljö för våra elever och medarbetare och trivs med att möta många människor i olika åldrar.
I uppgiften ingår sedvanlig daglig städning i skolmiljö och vid återkommande storstädning/golvvård/grovrengöring ingår det tyngre moment som att flytta möbler och köra maskiner. Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan och där spelar du och dina kollegor en viktig roll.
Arbetet kräver att du kan arbeta både självständigt och i grupp, och att du kan planera, följa upp och ta egna initiativ, samt arbeta i team. Tempot kommer stundvis vara högt, så det är viktigt att du är strukturerad och har förmåga att prioritera. Vi har roterande arbetsområden och tider. Vid behov kan dessa ändras inom kort varsel.
Kvalitetssäkra så det blir städat på rätt sätt och i enlighet med Arbetsmiljöverkets, Miljöförvaltningens krav, mm, liksom verksamhetens egna satta mål.
Städning av kontorslokaler, personalrum, korridorer, klassrum, toaletter, trappor, använda städmaskiner, tvätta och dammsuga stoppade möbler, mm.
Utföra golvvård och periodisk städning.
Samarbeta med övrig personal kring att tillsammans hålla skolan ren och i ordning.
Inför och efter uthyrningar så deltar du i för- och efterbesiktning.
Delta i planering, utförande och uppföljning av lokalvårdens arbete.
Arbeta med att uppfylla stadens och verksamhetens miljömål. Kvalifikationer
Utbildning inom lokalvård: SRY- eller PRYL-utbildning
Förstår, talar, läser och skriver svenska utan svårigheter
Har god kunskap i hur olika golvmaterial och andra ytskikt ska skötas på ett korrekt sätt, med städredskap, metoder och kemikalier.
Har god fysisk kapacitet, eftersom arbetet ibland är tungt
Har god digital kompetens (t ex Outlook-Kalender och mail, Google Drive, SharePoint m.m) då den interna kommunikationen och dokumentationen sker via digitala hjälpmedel
Kan arbeta väl både i grupp som självständigt
Kan prioritera vid hög arbetsbelastning och samarbeta väl i förändrade situationer.Övrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Om företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning samt studie- och yrkesvägledning.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Kommunal
Maria Guixe Båtnes maria.guixe@educ.goteborg.se 0735-425213 Jobbnummer
