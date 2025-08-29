Lokalvårdare till Romme Alpins Ski Lodge
Romme Alpin AB / Städarjobb / Borlänge Visa alla städarjobb i Borlänge
2025-08-29
Om de vi söker
Vi söker dig som är noggrann, ansvarsfull och effektiv, med god känsla för detaljer och kvalitet.
Du som är glad och trevlig och gillar att vara en del av ett team, men lika gärna arbetar på egen hand.
Du som gillar fysiskt arbete i ett högt tempo och som främst är tillgänglig för arbete under vardagar och söndagar mellan 9 och 18.
Du med tidigare arbetslivserfarenhet men också du som söker ditt allra första arbete.
Om jobbet
Vi är ett sammansvetsats gäng som tycker om att arbeta tätt tillsammans. Vi är positivt inställda till samarbeta, har respekt för varandra och är noga med att följa uppsatta tider.
Vårt hotell, Ski lodgen, har 169. Rummen byter i regel gäster 2 gånger i veckan. På kort tid ska alla rummen städas, bäddas och ses över innan nästa gäst ska checka in. Vi är noga med alla detaljer och lämnar inget åt slumpen.
Torsdagar och söndagar är det in- och utcheckning för våra skidgäster. Just dessa dagar har vi våra allra största utmaningar.
Vi på lokalvården ansvarar också för att de allmänna ytorna i vår skidanläggning hålls rena och snygga. Tex. hotellobbyn, Värmestugan och Wärdshuset inklusive entréer och toaletter.
Romme Alpin
Romme Alpin ligger 13 km utanför Borlänge i södra Dalarna och är Sveriges största skidanläggning utanför fjällvärlden. Romme Alpin är öppen sju dagar i veckan under vintersäsongen. Vår målgrupp är varierande och den korta resvägen lockar många gäster från Stockholm och andra städer i Mellansverige.
Romme Alpins Ski Lodge är idag Dalarnas största med 700 bäddar. Där i centrum för vår anläggning ligger flera av våra restauranger. Ytterligare restauranger har vi placerat på toppen av Snöberget och Solklinten.
Romme Alpins gäster har alla ett stort intresse i skidåkning och högt ställda förväntningar på att bli väl omhändertagna. De vill bo bra och äta och dricka riktigt gott. Vår uppgift är att ge dem en lika härlig upplevelse på hotellet och i de olika restaurangerna som de kommer att få i skidbacken.
Bra att veta
Du behöver kunna ta dig till och från vår arbetsplats på egen hand, med bil eller kollektivt.
Romme Alpin är en rök- och snusfri arbetsplats.
Det finns möjligheter att kombinera jobbet som städare/lokalvårdare med arbete på andra av Romme Alpins avdelningar.
Alla som arbetar på Romme Alpin får anpassade utbildningar inom service, de rutiner vi följer, den mat och dryck vi serverar och de system vi använder.
För mer information: lokalvard@rommealpin.se
