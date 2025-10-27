Lokalvårdare till Örnsköldsvik - tillsättning sker löpande!
2025-10-27
Har du ett öga för detaljer, trivs med ett praktiskt arbete och tycker om att bidra till en ren och trivsam miljö? Vi söker nu flera serviceinriktade lokalvårdare kund i Örnsköldsvik!
Som lokalvårdare blir du en viktig del av ett team som tillsammans ansvarar för att skapa en välstädad och välkomnande miljö för både personal och besökare. Du kommer att planera, utföra och kvalitetssäkra lokalvården enligt fastställda rutiner - alltid med fokus på kvalitet, effektivitet och god service.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Städning av kontor, personalutrymmen och gemensamma ytor
• Golvvård och storstädning
• Städning av hygienutrymmen och omklädningsrum
• Trappstädning
• Fönsterputs
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för service och ordning
• Är noggrann, ansvarstagande och har öga för detaljer
• Trivs med både självständigt arbete och samarbete i team
• Har god planeringsförmåga och tar initiativ i ditt arbete
• Tidigare erfarenhet av lokalvård är meriterande men inte ett krav
Tjänsterna är placerade i Örnsköldsvik och tillsättning sker så snart vi hittat rätt kandidater. Uppdraget pågår tills vidare, med goda möjligheter till förlängning eller övertag hos kund vid gott arbete.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på: lydia.kvist@studentconsulting.com
.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande!
