Lokalvårdare till Orkla Foods i Vansbro, start omgående
Manpower söker nu en social och serviceinriktad lokalvårdare för ett inhyrningsuppdrag hos Orkla Foods i Vansbro. Är du en person som gillar ordning och reda, rutiner och att möta människor i din vardag? Då kan detta vara jobbet för dig!
Om rollen
I rollen som lokalvårdare har du en viktig funktion i det dagliga arbetet på anläggningen. Du ansvarar för att våra kontor och personalutrymmen hålls rena och trivsamma, samtidigt som du har en social roll med många kontaktytor i verksamheten.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Städning av kontor och personalutrymmen
Plocka upp, sortera och hantera tvätt
Ansvara för personalbutiken (öppen en dag i veckan)
Hantera diverse beställningar
Vara en trygg och synlig del av vardagen på arbetsplatsen
Arbetstid
Heltid, måndag-fredag
Arbetstid i första hand 05.30-14.00
Start omgående
Vem är du?
Vi söker dig som:
Tycker om att arbeta självständigt och strukturerat
Gillar rutiner och har öga för ordning och reda
Är social, serviceinriktad och trivs med att möta många olika människor
Har en positiv inställning och är ansvarstagande
Framtida möjligheter
Det finns möjlighet att rollen på sikt förändras. Om en person från produktionen går över till lokalvård och samarbetet fungerar väl, kan det finnas chans för dig att i stället ta ett jobb på skift i produktionen.
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för ditt uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Ansvarig för tillsättningarna är Anna Hammarin Holmerud, konsultchef på Manpower. Hör av dig till henne med ev. frågor.Så ansöker du
Tjänsten tillsätts löpande - vänta inte med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Fabriksvägen 1 (visa karta
)
786 33 VANSBRO Arbetsplats
Anna Hammarin Holmerud anna.holmerud@manpower.se +46703770428 Jobbnummer
9821483