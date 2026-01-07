Lokalvårdare till Norrtälje sjukhus | Tiohundra
Som lokalvårdare på Norrtälje sjukhus spelar du en avgörande roll för att skapa en trygg och ren miljö för patienter, personal och besökare.
Ditt arbete bidrar direkt till vårdkvaliteten och smittsäkerheten, vilket gör dig till en viktig del av vårdkedjan. Här får du arbeta i en dynamisk miljö där noggrannhet, ansvar och service är i fokus. Tillsammans gör vi skillnad - varje dag.

Om tjänsten
Som lokalvårdare hos oss är du en viktig del av vårdkedjan. Du skapar rena och säkra miljöer för patienter, personal och besökare.
Hos oss arbetar du med moderna metoder och hjälpmedel, som mikromoppar, dukar och skurmaskin. Du registrerar dina uppdrag via iPad, vilket gör arbetet smidigt och strukturerat. Dina arbetsuppgifter omfattar daglig städning av patientrum, behandlingsrum och personalytor, hygien- och smittrengöring enligt rutiner, golvvård, påfyllning av material samt periodiska storstädningar. Du samarbetar nära vårdpersonal för att planera insatser och bidrar till en säker miljö.
Tjänsten är en deltidsanställning på 75 % med ett schemalagt arbetspass måndag till söndag. Arbetstiderna varierar mellan 07.00 och 18.30, och var fjortonde vecka ingår ett helgpass på 06.30-12.30.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Daglig städ
Påfyllning av material
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr per år via Epassi. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Körkort för bil
God eller mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av städning sedan tidigare
Kurser som avser lokalvård
Vi söker dig som är strukturerad och har förmågan att planera och organisera ditt arbete för att skapa en trygg och ren miljö. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med kollegor för att nå gemensamma mål. Som person är du serviceinriktad och möter patienter, personal och besökare med ett vänligt och professionellt bemötande. Rollen kräver att du är flexibel och kan anpassa dig till förändringar och olika arbetsuppgifter i en dynamisk sjukhusmiljö. Vi värdesätter också att du har helhetssyn och förstår hur ditt arbete bidrar till vårdkvalitet och en säker miljö för alla.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om företaget
Försörjningsenheten består av bårhus, vaktmästeri, materielförsörjning samt lokalvård. Vi har vår utgångspunkt från Norrtälje sjukhus men utför arbete åt hela Tiohundra. Städenheten ombesörjer städning av sjukhusavdelningar och mottagningar, kontor och ett äldreboende på TioHundra AB. Vi är 30 medarbetare och finns på Norrtälje sjukhus. Verksamheten utgår från Norrtälje sjukhus till alla våra kunder.
Nyfiken på att läsa mer om hur det är att jobba hos oss? Klicka här!
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
