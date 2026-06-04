Lokalvårdare till Norra Stockholm
Minnas service AB / Städarjobb / Sigtuna Visa alla städarjobb i Sigtuna
2026-06-04
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Om jobbet
Vi söker en noggrann och serviceinriktad lokalvårdare till Norra Stockholm. Du kommer att arbeta med städning av kontor, förskolor, butiker och andra lokaler för att säkerställa rena och trivsamma miljöer för våra kunder.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Dammsugning och våttorkning av golv
Avdamning och avfläckning av vågräta och övriga ytor
Fönsterputs
Grovstädning vid behov
Övriga städmoment som kan dyka upp och vara relevanta för områdetKvalifikationer
Ansvarsfull
Noggrann samt har öga för detaljer
Kan arbeta självständigt och i team
Tidigare erfarenhet av lokalvård och fönsterputsning (krav)
Talar svenska eller engelska (krav)
Körkort B (krav)
Vi erbjuder
Trygg anställning
Möjlighet till utveckling inom företaget
Heltid
📍 Plats: Norra Stockholm
🕒 Start: Enligt överenskommelse
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv till: [info@minnasservice.se
]
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: info@minnasservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Minnas service AB
(org.nr 559474-6512)
Stora gatan 49 (visa karta
)
193 30 SIGTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9947525