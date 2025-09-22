Lokalvårdare till lokalvård och storstäd väst
2025-09-22
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
Publiceringsdatum2025-09-22Om företaget
Vill du ha ett betydelsefullt arbete där du gör skillnad varje dag? Region Blekinge söker nu engagerade lokalvårdare till vår verksamhet inom lokalvård och storstäd väst.
Här har du chansen att bli en del av ett professionellt team som säkerställer renlighet och hygien i regionens lokaler.
Lokalvård är en del av Regionservice och spelar en avgörande roll i Region Blekinges arbete. Vårt uppdrag är att skapa en ren och trygg miljö i allt från administrativa byggnader till vårdlokaler, vilket är en förutsättning för säker och kvalitativ vård. Lokalvård och storstäd väst ansvarar för regionens lokaler i den västra delen av länet och arbetar med både daglig städning och specialanpassade tjänster.
Om jobbet
I tjänsten som lokalvårdare kommer du att vara en del i en arbetsgrupp vars uppgift är att upprätthålla de hygienkrav som är uppsatta för våra lokaler. Du kommer att få ett eget primärt ansvarsområde eller ingå i en storstädsgrupp som utför arbete i alla lokaler tillhörande Region Blekinge.
Vårt ansvar är daglig städning men kan även innebära golvvård, storstädning och smittstädning.
Vi bedriver lokalvård 7 dagar i veckan varav helgtjänstgöring kan bli aktuellt. Arbetet utförs på dagtid och kvällstid på vardagar samt på dagtid under helgerna.
När du jobbar hos oss kommer du få använda modern städutrustning och städmaskiner för att
upprätthålla den höga hygienstandard som krävs i Region Blekinge.
I denna rekryteringsprocessen tillämpas löpande urval, intervjuer samt introduktion.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om dig
Vi söker dig som har dokumenterad gymnasiekompetens, körkort och behärskar svenska språket i tal och skrift. Då information samt instruktioner för att kunna utföra arbetet finns elektroniskt krävs det att du har datorvana. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet från lokalvård inom sjukvård, maskinstädning och SRY-utbildning eller likvärdig utbildning.
Vi söker dig som är noggrann och ansvarskännande med förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Eftersom tjänsten som lokalvårdare kan innebära att du utför lokalvård på upp till sex olika städområden på rullande schema krävs det att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya situationer, även med kort framförhållning. Din lugna och uppmärksamma personlighet gör dig tillmötesgående och skicklig på att skapa trivsel och trygghet för dem du arbetar för och med.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om ansökan
Bifoga dina gymnasiebetyg/betygsutdrag från gymnasial nivå i din ansökan tillsammans med ditt Cv och personliga brev.
Om regionservice
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regionservice. Här finns samlade resurser för regionfastigheter, fastighetsteknik, lokalvård, logistik, måltidsservice, centrallager och kundservice. Regionservice främsta uppdrag är äga, förvalta och utveckla Region Blekinges fastigheter och inhyrda lokaler. Området tillhandahåller och utvecklar också servicetjänster inom lokalvård, måltids-, material- och textilförsörjning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/575". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionservice Kontakt
Erica Heinesson 0454-733030 Jobbnummer
9519870