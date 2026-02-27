Lokalvårdare till lokalservice, Kiruna Sjukhus
Region Norrbotten / Städarjobb / Kiruna Visa alla städarjobb i Kiruna
2026-02-27
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Kiruna
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
På Lokalservice i Kiruna jobbar vi tillsammans för att skapa en ren och säker vårdmiljö för kunder, patienter och vårdpersonal. Vi är ett välfungerande team som stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Vi sökerDet är meriterande om du har tidigare erfarenhet av lokalvård eller arbete inom service, men det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att göra ett bra jobb.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen ser vi att du är en serviceinriktad person som möter både kollegor och kunder med ett positivt och hjälpsamt bemötande. Du är flexibel och kan anpassa dig efter förändrade förutsättningar samt har förmågan att prioritera när arbetet kräver det. Som initiativtagande tar du ansvar för att arbetet utförs noggrant och med god kvalitet, och du ser vad som behöver göras utan att vänta på instruktioner.
Det här får du arbeta med
Som lokalvårdare kommer du få arbeta med bland annat vardaglig städning av ytor, maskinkörning, storstädning, smittstädning och slutstädning.
Det här erbjuder vi dig
• Gedigen introduktion
• Utbildningar inom lokalvården
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag - fredag.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Marta Drewniak marta.drewniak@norrbotten.se Jobbnummer
9767372