Lokalvårdare till Ljungby, Växjö och Vetlanda

Vi på Coor är en av Nordens största aktörer inom Facility Management, däribland lokalvård - och vi söker dig som är noggrann, serviceinriktad och vill bidra till en ren, trivsam och välkomnande miljö för våra kunder. Hos oss är du skillnaden!
Vilka är vi?
På Coor skapar vi arbetsplatser där människor trivs. Vi är en stabil arbetsgivare med en varm kultur där samarbete, trygghet och utveckling står i fokus.
Hos oss får du:
-
Trygga anställningsvillkor och kollektivavtal
-
En välkomnande introduktion och tydlig start i rollen
-
Möjlighet att växa genom utbildningar, som vår kurs "Cleaning the Coor Way"
- Möjligheten att få växa inom Coor
Vad kommer du att få arbeta med?
Som lokalvårdare hos Coor arbetar du tillsammans med kollegor och driftledare för att skapa rena och trivsamma miljöer. Du planerar, utför och kvalitetssäkrar lokalvården hos våra kunder. Nu söker vi dig som vill arbeta extra, kanske kombinerar du detta jobb med studier eller annat deltidsjobb.
Exempel på arbetsuppgifter:
-
Städning av kontor, hygienutrymmen och trapphus
-
Hantering av städvagnar och material
-
Golvvård och fönsterputs
Vem är du?
Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du kan prioritera och trivs i att arbeta i ett högt tempo. Du är en flexibel, pålitlig och positiv person.
Vi söker dig som:
- Vill arbeta extra, vid behov
- Gör dig förstådd i både tal och skrift i svenska
- Erfarenhet av arbete inom lokalvård är meriterande
- B-körkort är meriterande
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm arbetskultur
- Fast lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Löpande kompetensutveckling med utbildningar som vår kurs "Cleaning the Coor way"
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företagPubliceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
- Anställningsform: Timanställning
- Sysselsättningsgrad: Deltid
- Arbetstid: Vid behov
- Startdatum: Enligt överenskommelse
- Provanställning: Timanställning
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Övrig information
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
