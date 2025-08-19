Lokalvårdare till Långsele skola och förskola
Sollefteå kommun, För- och grundskola / Städarjobb / Sollefteå Visa alla städarjobb i Sollefteå
2025-08-19
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollefteå kommun, För- och grundskola i Sollefteå
Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Sollefteå kommun. Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.
För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål.
Här bor människor med stark framtidstro, välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av sedvanliga uppgifter inom lokalvård vid Långsele skola och förskola, Fyrklövern. Du städar undervisningslokaler, kontor, personalrum, sanitetsutrymmen och säkerställer att även andra allmänna utrymmen hålls rena.
Merparten av din arbetstid kommer att ske vid förskolans lokaler. Som lokalvårdare vid skolan och förskola arbetar du nära både elever och personal. Arbetet är omväxlande och socialt och ställer krav på möten med olika människor och i olika ålder.Kvalifikationer
Du har avslutad gymnasial utbildning. Som person är du noggrann, ansvarstagande, flexibel och positiv. Du har förmågan att självständigt lägga upp ditt arbete på ett effektivt sätt under dagen. Meriterande är om du har erfarenhet av lokalvård eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig eller likvärdig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Dina kunskaper i svenska behöver vara på en nivå så att du kan kommunicera väl i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Tjänsten tillsätts förutsatt att erforderliga ledningsbeslut fattats.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1380784". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå kommun, För- och grundskola Kontakt
Rektor Långsele, Helgum, Ramsele skolor
Joakim Andersson 076-146 35 85 Jobbnummer
9464178