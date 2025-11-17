Lokalvårdare till Iscella Städ i Vällingby - Dagtid, timanställning
2025-11-17
Iscella Städ & Servicecenter söker erfarna, noggranna och engagerade lokalvårdare som vill vara med och skapa skinande rena hem med städservice i toppklass.
Vi erbjuder flera städuppdrag på dagtid i Vällingby med fokus på kvalitet, trygghet och kundnöjdhet. Du blir en del av ett professionellt team där vi värdesätter ansvar, samarbete och utveckling.
Arbetsuppgifter
Hemstädning enligt schema och kundens önskemål
Rengöring av kök, badrum, golv och övriga ytor
Rapportering av avvikelser och materialbehov
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av hemstädning eller annan professionell lokalvård
Bor i eller nära Vällingby, Västerort
Har B-körkort (svenskt eller europeiskt)
Talar, läser och förstår svenska obehindrat
Meriterande:
Utbildning inom lokalvård (t.ex. SRY, PRYL eller motsvarande)
Vi erbjuder:
Särskild tillsvidareanställning, timanställning vid behov
Arbetspass med cirka 1,5-2 veckors framförhållning
Avtalsenlig lön, OB-tillägg, semesterersättning och pensionsförsäkring
Milersättning vid användning av egen bil
Ett tryggt och flexibelt arbetsklimat där du får möjlighet att växa
Viktigt:
