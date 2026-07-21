Lokalvårdare till Hällefors kommun
Hällefors kommun / Städarjobb / Hällefors Visa alla städarjobb i Hällefors
2026-07-21
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Förmåner
Stöd för kompetensutveckling och fortbildning.
Friskvårdsbidrag för att främja din hälsa och välmående.
Hjälp med boende vid behov.
Beskrivning
Vi söker dig som är noggrann och serviceinriktad till ett vikariat som lokalvårdare i Hällefors kommun. Tjänsten är på 100 procent och sträcker sig från augusti 2026 till juni 2027.
Som lokalvårdare har du en viktig roll i att säkerställa rena, trygga och välkomnande miljöer i våra skolor, förskolor, kontor och andra kommunala fastigheter. Arbetet omfattar daglig städning och löpande underhåll samt uppdrag som storstädning och hantering av städmaskiner.
Genom din insats bidrar du till ökad trivsel, trygghet och en bättre vardag för kommunens invånare och medarbetare.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Ditt arbete inkluderar:
Utföra daglig städning, storstädning och golvvård.
Bidra till en positiv och välkomnande miljö i lokalerna.
Arbeta varierat och flexibelt, ofta i ett högt tempo.
Samarbeta med kollegor för att stötta och hjälpa varandra.
Utföra arbetsuppgifter med helhetsperspektiv och i linje med kommunens värdegrunder.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och planera ditt arbete effektivt.
Flexibilitet samt service- och kundfokuserat förhållningssätt.
God ansvarskänsla, samarbetsförmåga och relationsskapande förmåga.
Positiv inställning och noggrannhet i arbetet.
B-körkort.
Meriterande
Utbildning inom lokalvård.
Tidigare erfarenhet av lokalvård.Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat på 100 procent från augusti 2026 till juni 2027. Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt.
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hällefors Kommun
(org.nr 212000-1942), https://hellefors.se/ledigajobb
Sikforsvägen 7 (visa karta
)
712 83 HÄLLEFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Central förvaltning, Lokalvård Kontakt
Kommunal Kommunal 0591-64467 Jobbnummer
10007959