Lokalvårdare till grundskola i Ystad
Watma Education AB / Städarjobb / Ystad Visa alla städarjobb i Ystad
2025-10-23
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Watma Education AB i Ystad
, Malmö
, Kristianstad
, Karlshamn
, Växjö
eller i hela Sverige
Ditt uppdrag
Som lokalvårdare hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för att skapa en trygg och trivsam skolmiljö för både elever och personal. Ditt arbete bidrar till att vår skola, Nordic International School, håller hög standard när det gäller renlighet och miljö.
Ditt huvudsakliga ansvar består av att utföra lokalvård i skolans samtliga utrymmen på dagtid. Det innebär att du med noggrannhet och kvalitet säkerställer rena och välkomnande lokaler varje dag. Tillsammans med övrig personal skapar du en miljö där både elever och kollegor trivs och mår bra.
Du arbetar självständigt men är också en viktig del av helheten - en kollega som bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vid behov kan det även ingå att stötta upp i köket, exempelvis med disk och enklare rengöring.
För att ansöka vill vi att du Har erfarenhet av arbete med lokalvård. Behärskar svenska i både tal och skrift. Har social kompetens och en känsla för service.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av lokalvård i skola eller andra offentliga miljöer.
Utbildning inom lokalvård eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
För att lyckas i rollen vet vi att du är Självständig och ansvarsfull med god förmåga att planera ditt arbete.
Kvalitetsmedveten, serviceinriktad och har ett öga för detaljer. En positiv lagspelare som trivs med att bidra till en god arbetsmiljö.
Villkor Anställningsform: Tillsvidare. Provanställning tillämpas.
Tjänstgöringsgrad: 75%.
Tillträde: 1 januari 2026.
Sista ansökningsdatum: 9 november 2025.
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
Våra rekryteringsprocesser består av flera steg, och ofta mer än en intervju. Vi tycker att det är ytterst viktigt att vi ger oss själva den tid som krävs för att få en god bild av varandra - du ska ju välja oss och vi ska välja dig! Emellanåt är det många som söker till en tjänst och då kan processen dra ut något på tiden av den anledningen. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla dig uppdaterad och återkoppla längs vägen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Watma Education AB
(org.nr 559197-0396), http://www.watma.se Arbetsplats
Watma Education Kontakt
Mikael Larsen mikael.larsen@watma.se 0721664939 Jobbnummer
9571513