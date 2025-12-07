Lokalvårdare till förskola i Stockholm 2-4h per dag eftermiddag/kväll
2025-12-07
Svensktalande lokalvårdare för arbete inom förskola med start i januari 2026. Till en början ca 2-4h per dag, med stor möjlighet till heltidstjänst.
Arbetstider kommer främst att vara på eftermiddagar från ca 16:00 och sker 5-6 dagar i veckan. Arbetet sker i Stockholms innerstad.
Krav:
1-2 års erfarenhet av lokalvårdsstädning
Svensktalande
Utdrag ur belastningsregistret utan anmärkning krävs
Du ska ha möjlighet att arbeta 6 dagar i veckan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
E-post: cv@kundia.com Omfattning
