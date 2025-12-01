Lokalvårdare till ett starkt lokalt gävleborgsbolag
2025-12-01
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
Är du noggrann och pålitlig? Har du ett öga för detaljer? Då kan du vara den vi söker till vårt team hos Clino AB! Som lokalvårdare hos oss spelar du en viktig roll i att säkerställa att våra kunders arbetsmiljö är ren och välskött. Vi erbjuder en timanställning med stora möjligheter till fast anställning för rätt person. Har man alla kvaliteter så är tillsvidareanställning mycket aktuellt.
Krav och kvalifikationer:
Körkort: Ett måste för att kunna ta dig till olika arbetsplatser.
Noggrannhet: Du är mycket noggrann och har ett öga för detaljer
Flexibilitet: Du kommer att arbeta på olika platser och anpassa dig till olika arbetsuppgifter.
Punktlighet: Du är punktlig och ser till att arbetsdagen börjar smidigt och att kundernas förväntningar uppfylls.
Fysiskt god form: Så man klarar av alla städmoment.
Ansvarsområden:
Utföra städning och underhåll av olika lokaler enligt överenskommen tidtabell och standard.
Hantera och använda städutrustning och rengöringsprodukter på ett korrekt och säkert sätt.
Följa Clinos riktlinjer och protokoll för lokalvård.
Rapportera eventuella problem eller skador till ansvarig chef.
Hålla koll på kundernas nycklar samt adresser.
Vi erbjuder:
En spännande möjlighet att vara en del av ett professionellt team och arbeta med varierande arbetsuppgifter.
En flexibel timanställning med möjlighet till fast anställning för rätt person.
En konkurrenskraftig lön baserad på dina kvalifikationer och erfarenhet.
Möjlighet till personlig och professionell utveckling.
Om du är noggrann, flexibel och pålitlig med körkort och att du gillar att städa, är detta en utmärkt möjlighet för dig att bli en del av Clino AB. Skicka in din ansökan med ditt CV och en kort motivering till varför just du är lämplig för denna roll. Vi ser fram emot att höra från dig!
Löpande urval tillämpas.
Välkommen med din ansökan!Jonas.bergkvist@clino.se
VD Clino AB
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
E-post: jonas.bergkvist@clino.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clino AB
(org.nr 559124-7555)
Strömsbrovägen 45 (visa karta
)
803 09 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort.
VD
jonas bergkvist jonas.bergkvist@clino.se 0720902502 Jobbnummer
9623613