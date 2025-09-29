Lokalvårdare till enheten för bemanning förskola/grundskola
Göteborgs kommun / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2025-09-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Inom lokalvård arbetar du med att hålla våra verksamhetslokaler rena och hygieniska. Genom ett bra bemötande bidrar du till ett gott klimat i våra verksamheter.
Vi söker nu timavlönade lokalvårdare till bemanningsenheten Intern service Förskola och Grundskola. Som timavlönad hos oss arbetar du varierat eftersom behoven kan se olika ut i våra verksamheter. Du kommer möta våra elever och personal ute i verksamheterna. Det är därför viktigt att du är serviceinriktad och har ett gott bemötande. Arbetet förutsätter en flexibilitet och förmåga att anpassa arbetssätt utifrån olika arbetsbeskrivningar och städscheman. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att utvecklas i din roll där du bidrar med att göra våra lokaler rena och hygieniska.
Att vara timavlönad innebär:
• att du arbetar på flera olika förskolor och skolor inom Göteborgs Stad
• att du ersätter ordinarie personal vid korttidsfrånvaro
• att du själv lägger in de tider du kan arbeta i vårt bokningssystem Time Care Pool och blir uppbokad när behov på enheterna uppstår
• att dina arbetstider kan bli förlagda någon gång mellan 06:00-15:30 måndag till fredag Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst 1 års erfarenhet av att arbeta som lokalvårdare. Har du utbildning och/eller yrkescertifikat enligt SRY, PRYL, CLV+ eller likvärdigt är det meriterande. Det är också meriterande ifall du tidigare arbetat med olika städmaskiner, hållbar lokalvård och kemikaliehantering.
Som lokalvårdare är du ansiktet utåt för vår verksamhet inom intern service. Därför söker vi dig som är serviceinriktad och har ett bra kundbemötande. Hos oss arbetar du efter olika arbetsbeskrivningar och städschema. Det krävs därför goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Du har lätt för att ta instruktioner samt att arbeta självständigt. Du är noggrann i ditt arbete och tar ansvar för att det blir ordentligt utfört. Du tycker det är viktigt att skapa goda relationer till både kollegor och kunder. Tjänsten kräver att du är flexibel och kan hoppa in med kort varsel.
I den här rekryteringen har vi valt att inte ta hänsyn till personligt brev.
Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280327". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Kontakt
Grundskoleförvaltningen
Enheten för bemanning bemanning.rekrytering@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9529965