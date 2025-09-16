Lokalvårdare till Blekinge Folkhögskola i Bräkne-hoby
2025-09-16
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-16Om företaget
Har du ett genuint intresse för service, är noggrann och ansvarsfull som person och vill utvecklas i en inspirerande och vacker miljö? Är du dessutom en lagspelare som söker ett betydelsefullt arbete där du gör skillnad varje dag?
Blekinge folkhögskola står i en spännande och utvecklande fas med en ny strategiplan, ett internat som invigdes hösten 2022 för studerande och konferensgäster och stora fastighetsinvesteringar på gång.
Nu välkomnar vi dig som vill arbeta som lokalvårdare i en historisk miljö och som trivs med varierande arbetsuppgifter och att möta människor. Tillsammans arbetar vi efter visionen; En hållbar bildning för alla.
Blekinge folkhögskola är en del av området Regional utveckling i Region Blekinge och ligger i Bräkne-Hoby, mitt i Blekinge. Läget är fantastiskt då skolan ligger i stor lugn parkmiljö men ändå nära till allmänna kommunikationsmedel. Folkhögskolan är en fri och frivillig utbildningsform som riktar sig till vuxna. Att gå på folkhögskola är ett steg till vidare studier, arbete och personlig utveckling.
Blekinge folkhögskola har ett brett utbud av kurser inom områdena natur, kultur och hälsa. Varje dag möts mellan 150 deltagare och 40 anställda i skolans olika byggnader.
Mer information om Blekinge folkhögskola kan du hitta på www.blekingefolkhogskola.se
Om jobbet
Som lokalvårdare på Blekinge folkhögskola blir du en del av ett mindre team om tre lokalvårdare vars uppgift är att upprätthålla de hygienkrav som är uppsatta för folkhögskolans lokaler. I ditt ansvar ingår daglig städning och underhåll av lokaler, men dina arbetsuppgifter kan även innebära golvvård och storstädning. Tillsammans med övriga medarbetare inom serviceavdelningen samarbetar ni och stöttar varandra och deltar i gemensamma aktiviteter och utvecklingsdagar för personal och studerande.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, men även tjänstgöringsskyldighet kan föreligga andra tider om schemat behöver ändras. I din roll kommer du även att få vara delaktig i folkhögskolans pågående och spännande utbildningsprojekt med fokus på hållbarhet.
Tjänsten är ett vikariat på 100% med placering i Ronneby. Vikariatet omfattar cirka 3 månader med möjlighet till förlängning om verksamheten har behov.
Om dig
Vi söker dig som har en godkänd gymnasieutbildning, där tidigare erfarenhet av lokalvård är meriterande men inget krav. Det är av stor vikt att du har god datorvana då en del information och instruktioner sker digitalt. Du ska kunna behärska svenska i tal och skrift. B-körkort är en förutsättning för tjänsten.
Som person är du noggrann, flexibel och ansvarstagande. Du tar initiativ och är självgående och trivs med att leverera hög service. Vidare har du god samarbetsförmåga och är van att arbeta både självständigt och i grupp.
För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel och trivas med att den planerade arbetsdagen snabbt kan förändras. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och att du är trygg och positiv i ditt förhållningssätt. Vidare bidrar du till ett bra klimat i arbetsgruppen och i mötet med studerande. Vi förutsätter att du, liksom vi, delar och lever efter Region Blekinges värderingar. Dessa är; Engagemang, samarbete och kvalitet.
Låter detta som en spännande roll för dig?
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om regional utveckling
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regional utveckling. Här finns samlade resurser med ansvar för att främja hållbar utveckling, kultur, bildning och kollektivt resande. Området har det strategiska ansvaret för genomförandet av det regionala utvecklingsuppdraget och arbetar bland annat för att skapa attraktiva livsmiljöer och ett expansivt näringsliv med god kompetensförsörjning för att skapa de bästa förutsättningarna för att få fler att leva, arbeta och utvecklas i Blekinge. Inom området finns även ansvaret för att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv och uppdraget att möjliggöra ett hållbart kollektivt resande. Till området hör också Blekinge folkhögskola som ska utveckla möjligheterna till ett livslångt lärande och verka för visionen en hållbar bildning för alla.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Månadslön, Region Blekinge tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/573". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regional utveckling Kontakt
Christoffer Ågren 0734471920 Jobbnummer
9512450