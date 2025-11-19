Lokalvårdare Täby Förskola Giggen och Täby Förskola Murgrönan
Om jobbet
Cedergrenska Lokalvård håller Cedergrenskas förskolor och skolor rena och hygieniska, för en trygg och trivsam arbetsmiljö, för både våra barn, elever och medarbetare.
Vill du bli en del av vårt team och bidra till att skapa rena och fräscha miljöer? Vi söker dig som är engagerad, serviceinriktad och har ett öga för de rena detaljerna.
Om rollen Som städare hos oss ansvarar du för:
Städning av våra verksamhetslokaler.
Att hålla ordning och skapa en trivsam miljö för alla som huserar i våra lokaler.
Att använda rätt metoder och utrustning för effektiv, säker och hållbar rengöring.
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och punktlig.
Kan arbeta självständigt och i team.
Har erfarenhet av städning (meriterande, men inget krav - vi erbjuder introduktion).
Kan kommunicera på svenska och/eller engelska.
Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats med kollektivavtal.
Ett välkomnande och stöttande arbetslag.
Möjlighet att arbeta med engagerade kollegor och att göra en verklig skillnad för våra barn, elever och medarbetare.
Möjligheten att få vara med på vår tillväxtresa.
Roliga medarbetaraktiviteter.
En trygg anställning med konkurrenskraftiga villkor.
Låter detta som ett jobb för dig? Ta då chansen och skicka in din ansökan, med CV och personligt brev, genom att klicka på ansökningslänken.
Sista ansökningsdag är den 2025-11-29.
Du kommer att bli ombedd att uppvisa ett utdrag från belastningsregistret i det fall att anställning blir aktuellt.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta rekryterande chef, Baiba Porike, baiba.porike@cedergrenska.se
.
