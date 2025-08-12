Lokalvårdare/städare till flyttstäd & hushållsnära tjänster
VÄLSTÄDAT I KARLSKRONA SÖKER DIG SOM VILL ARBETA SOM STOR- OCH FLYTTSTÄDARE
Välstädat är ett av Karlskronas största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med tjänster i hemmet så som städning, fönsterputs, flyttstädning och mycket annat.
Vi söker ständigt efter personal som kan tänka sig jobba hos oss runt om i Karlskrona och andra delar av Blekinge.
PROFFS PÅ HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER
Att jobba med oss på Välstädat innebär att du får ett roligt, varierande jobb inom städning. Vi ärbetar i mindre team och ibland är vi ensamma på våra äventyr.
Vi letar efter dig som:
Tycker om att jobba i team med andra kollegor
Ha tidigare erfarenhet inom städning
Är engagerad och vill utvecklas inom städning
Pratar svenska och engelska
Kunna arbeta flexibla timmar
Innehar körkort
Det är starkt meriterande om du tidigare har arbetat som hemstädare, hushållerska eller motsvarande.
Vi erbjuder dig;
Vi erbjuder dig allt från timanställning till en sysselsättningsgrad på 50-85%. Beroende på vad som passar dig!
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring
Utbildning inom hemstädning med fokus på din utveckling
Härliga kollegor från hela världen
Vill du bli en av oss? Välkommen med din ansökan på info@valstadat.se
!
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på info@valstadat.se
. Kika gärna runt på vår hemsida www.valstadat.se
