Lokalvårdare sommarjobb med möjlighet till extrajobb (Skövde)
JCW Städ och Trädgårdsservice AB / Städarjobb / Skövde Visa alla städarjobb i Skövde
2026-07-10
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Om jobbet
Vi söker en lokalvårdare till en dagligvarubutik i Skövde för sommarperioden, med möjlighet till fortsatt extrajobb efter avslutad anställning.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär städning och underhåll av butikens lokaler för att säkerställa en ren och trivsam miljö för kunder och personal. Arbetsuppgifterna utförs främst självständigt.
Arbetstid och omfattning
Period: omgående
Omfattning: ca 20 -25 timmar per vecka
Arbetstider: morgon och em pass och helg enligt varierande schemaKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är noggrann, ansvarstagande och pålitlig
Är flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens behov
Trivs med att arbeta självständigt
Har god arbetsmoral
Tidigare erfarenhet av lokalvård är meriterande men inget krav.Kvalifikationer
Du ska kunna arbeta hela perioden och inte ha planerad semester under denna tidÖvrig information
Möjlighet till fortsatt extrajobb efter sommaren finns för rätt person.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: info@jcwservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb- Skövde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare JCW Städ och Trädgårdsservice AB
(org.nr 556836-6875)
549 37 SKÖVDE Arbetsplats
Jcw Städ & Trädgårdsservice AB Jobbnummer
9999545