Lokalvårdare sommarjobb med möjlighet till extrajobb (Halmstad)
Om jobbet
Vi söker en lokalvårdare till en matbutik i Halmstad för sommarperioden, med möjlighet till fortsatt extrajobb efter avslutad anställning.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär städning och underhåll av butikens lokaler för att säkerställa en ren och trivsam miljö för kunder och personal. Arbetsuppgifterna utförs främst självständigt.
Arbetstid och omfattning
Period: 1 juni - 15 augusti
Omfattning: ca 25 timmar per vecka
Arbetstider: främst morgonpass, start från kl. 05:45Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är noggrann, ansvarstagande och pålitlig
Är flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens behov
Trivs med att arbeta självständigt och i grupp
Har god arbetsmoral
Tidigare erfarenhet av lokalvård är meriterande men inget krav.
Du ska kunna arbeta hela perioden 1 juni - 15 augusti och inte ha planerad semester under denna tidÖvrig information
Möjlighet till fortsatt extrajobb efter sommaren finns för rätt person.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Sommarjobb- Halmstad
E-post: info@jcwservice.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jcw Städ och Trädgårdsservice AB
(org.nr 556836-6875)
302 63 HALMSTAD Arbetsplats
Jcw Städ & Trädgårdsservice AB Jobbnummer
9877181