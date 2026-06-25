Lokalvårdare som vill arbeta extra inom Närservice Karlskoga
Region Örebro län / Städarjobb / Karlskoga Visa alla städarjobb i Karlskoga
2026-06-25
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Nora
, Laxå
eller i hela Sverige
Som medarbetare inom område Närservice, Regionservice kommer du att få möjlighet att arbeta med olika arbetsuppgifter. Vårt område ansvarar för servicetjänster inom Logistik, måltid, och logistik.
Vi utför främst service på regionens tre sjukhus i Örebro, Karlskoga och Lindesberg men även vårdcentraler, Folktandvården samt Regional utveckling.
Som medarbetare inom Lokalvård Karlskoga arbetar du för att patienter och personal har en ren miljö att vistas i. Vi arbetar med kvalitetssäkrade, miljöanpassade metoder och med fokus på hygien samt minskning av smittspridning.
Intermittentanställning, så kallad timavlönad anställning. Du är vikarie när våra medarbetare är frånvarande. Arbete kan ske 06.00-15:30, både vardagar och helger. Behovet kan vara enstaka timmar upp till 8 timmar per dag.
Välkommen till ett härligt gäng!Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare inom lokalvård utför du regelmässig städning av regionens lokaler enligt fastställda hygien och kvalitetsrutiner, desinfektion av ytor och utrustning, dokumentation och rapportering vid behov samt golvvård och maskinstädning. Tjänsten innehåller även serviceuppdrag som tex slutstäd, köksservice, mellanstäd- och service på operationssalar samt storstäd.
Vi kommer att göra vårt allra bästa för dig, genom att ge dig en grundlig introduktion så att du kan känna dig trygg att vara med resan mot våra gemensamma mål.
Ett gott humör och hög servicenivå är något vi värdesätter!Kvalifikationer
Nu söker vi dig som:
Fyllt 18 år.
Behärskar svenska språket väl i tal, läsförståelse och skrift.
Du har goda datorkunskaper till exempel Outlook.
Är hängiven: Du bygger relationer med våra kunder, är ansvarstagande, förtroendeingivande och har en förmåga att arbeta både i team och ensam.
Är flexibel: Du behöver kunna hantera snabba förändringar och oförutsedda händelser.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom lokalvård eller annat serviceyrke. Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På grund av vikten att säkerställa patientsäkerheten får samtliga kandidater genomföra ett språktest vid en eventuell intervju.
Som medarbetare agerar du utifrån Region Örebro läns värdeord samarbete, utveckling och professionalism. Tillsammans skapar vi ett bättre liv!Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.?
Om verksamheten
Regionservice arbetar med service till Region Örebro läns verksamheter. Hos oss finns många olika arbetsuppgifter och expertis inom bland annat IT, fastighet, måltid, Logistik, logistik, medicinsk teknik, support, upphandling, arkivering och administration. Vi har också ett strategiskt ansvar för utveckling av våra verksamheter. Våra cirka 1000 medarbetare är vår stora tillgång för att göra ett gott arbete med kundens fokus. Vi drivs av ett stort engagemang för helhetssyn, samverkan och utveckling av arbetsmetoder.
Inom Region Örebro län är friskvård och hälsa och att du mår bra är något vi tycker är viktigt.
Vi har flera gym vid våra sjukhus och anläggningar som alla medarbetare har möjlighet att använda kostnadsfritt. Du erbjuds också andra förmåner som tillexempel sjukvårdsförmån och förmånscykel.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rs:2026:071". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Regionservice Karlskoga Kontakt
Enhetschef
Pernilla Bruzelius +4658666359 Jobbnummer
9978099