Lokalvårdare sökes till team som värdesätter ordning och kvalitet
Junglia AB / Städarjobb / Arboga Visa alla städarjobb i Arboga
2025-10-17
Vi söker dig som vill bli en viktig del av ett team där noggrannhet, ansvar och samarbete är i fokus.
Just nu hjälper vi en av våra kunder att hitta en lokalvårdare.
Det här är en rekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos kundföretaget, medan Junglia ansvarar för urval och rekryteringsprocessen.
Som lokalvårdare ansvarar du för städning och trivsel i kundens lokaler. Arbetsuppgifterna kan omfatta daglig rengöring av kontor, gemensamma utrymmen, sanitetsutrymmen och andra ytor. Du ser till att lokalerna alltid håller hög standard och bidrar till en trygg och välkomnande miljö.
Rollen passar dig som har sinne för detaljer, trivs med rutiner och uppskattar att se resultatet av ditt arbete varje dag. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att skapa en trivsam arbetsplats.
Startlön: 28 000 kr/mån
Du erbjuds en trygg anställning direkt hos arbetsgivaren, med bra villkor och möjlighet att utvecklas inom lokalvård och service. Här arbetar du tillsammans med kollegor som värdesätter noggrannhet, ansvar och respekt.
Vi söker dig som är pålitlig, strukturerad och serviceinriktad. Erfarenhet av lokalvård är meriterande, men det viktigaste är din arbetsvilja, positiva inställning och förmåga att skapa rena och trivsamma miljöer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
732 32 ARBOGA Jobbnummer
9562588