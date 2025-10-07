Lokalvårdare sökes till Stockholms tunnelbana
Connecting Stockholm AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2025-10-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Connecting Stockholm AB i Stockholm
Connecting Stockholm
Ett lokalt bolag - med internationell kunskap och inspiration.
Vi står för världsledande kunskap om tunnelbanor, expertis inom tillgångsförvaltning och kundservice av högsta kvalitet. Genom att samla all denna kunskap under ett och samma tak kan vi driva och utveckla Stockholms tunnelbana på ett effektivt sätt. Vår lokala organisation har full bestämmanderätt, vilket säkerställer att vi kan möta de specifika behoven i Stockholm.Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
Vi söker efter 13 nya medarbetare som kan hjälpa till med städningen på Connecting Stockholms tågdepåer. Gillar du att arbeta fysiskt, tycker om utmaningar och vill utvecklas samtidigt som du bidrar till samhället, då är du välkommen att ansöka hos oss!
Vi behöver nu medarbetare som kan jobba deltid både på vardagar och helger under en visstid omgående. Anställningen kommer vara tidsbegränsad och omfattningen mellan 63% eller 82% fram till 2026-04-01. Mer detaljerad information kommer ges under rekryteringsprocessen.
Du bör vara beredd på att jobba med varierande arbetstider, det kan innebära tidiga morgnar, sena kvällar och nätter samt helger. Det är viktigt att du kan ta dig till och från jobbet även de tider då tunnelbanan inte går. Kvalifikationer
För att trivas i rollen som Lokalvårdare är du mycket noggrann, plikttrogen och självgående. Vidare är du serviceinriktad och tar egna initiativ för att nå dina mål. Du har förståelse för säkerhetsklassat arbete och regelverk. Arbetet är mycket rörligt och du går upp mot 20 000 steg per arbetspass. Därför är det viktigt att du har en mycket god fysik för att klara av de dagliga målen. Du behöver även ha förmågan att hantera arbetsmoment med tydligt satta tidsramar.
Vidare har du:
• Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• Förmåga att planera och strukturera arbetet effektivt samt hålla en hög service- och kvalitetsnivå på det som levereras
• Förmågan att samarbeta i grupp
Det är meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet av lokalvård/städning i offentliga miljöer
• Erfarenhet av skiftarbete
• Körkort BÖvrig information
Vill du arbeta tillsammans med oss?
Ansök snabbt och enkelt utan CV och personligt brev! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Häller, fredrik.haller@connectingstockholm.se
. Ansökan sker via vår hemsida, vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post.
Efter ansökan kommer du att bjudas in till en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 15-20 minuter att genomföra.
Som ytterligare ett led i rekryteringen genomför vi gruppintervjuer i våra lokaler på Kungsholmen därefter ett besök hos vår företagshälsovård för att säkerställa att inget riskbruk av alkohol eller bruk av droger föreligger. Inför en anställning genomför vi även en bakgrundskontroll. Vi planerar att hålla i gruppintervjuer från och med den 15 oktober.
Vi rekryterar löpande, skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C6775". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Connecting Stockholm AB
(org.nr 559394-3128) Arbetsplats
Connecting Stockholm, Kundmiljö Kontakt
Talent Acquisition Partner
Fredrik Häller fredrik.haller@connectingstockholm.se Jobbnummer
9544502