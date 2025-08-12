Lokalvårdare sökes till Städtanten i Skåne AB
2025-08-12
Vi söker positiv, ansvarsfull, pålitlig och noggrann lokalvårdare som vill bli en del av vårt företag och arbeta med hemstädning. Du skall ha god servicekänsla och kunna arbeta självständigt.
Vi söker dig som vill hjälpa äldre, småbarnsfamiljer, ensamstående föräldrar eller andra som kan ha svårt att få vardagen att gå ihop.
Personen vi söker skall vara stolt över sitt yrke som lokalvårdare.
Vi ser gärna att du är flexibel och förutom schemalagda uppdrag kan arbeta extra vid behov.
Tidigare erfarenhet av arbete med lokalvård är ett stort plus.
Goda kunskaper i svenska språket är en krav.
Ett krav är att du har B-körkort.
Våra uppdrag finns i Staffanstorp, Malmö, Lund, Hjärup, Lomma och Bjärred, så vi är intresserade av att komma i kontakt med personal från alla de orterna.
Vi ser fram emot din ansökan!
Mvh Städtanten i Skåne AB
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: info@stadtant.se Arbetsgivare Städtanten i Skåne AB
