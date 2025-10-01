Lokalvårdare sökes till Regionservice, Hyltebruk
2025-10-01
Är du engagerad, noggrann, ansvarstagande och kan arbeta självständigt? I så fall är du kanske den vi letar efter!Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan innefatta regelmässig städning av mottagningar, administrativa lokaler och allmänna ytor på Hyltebruks vårdcentral.
Arbetet utförs enligt standard för städning i vårdmiljö samt att vi följer basala hygienregler.
Arbetstiderna är från måndag till fredag kl. 06:00-10:00
Om dig
Du som söker måste ha fyllt 18 år och vi ser gärna att du har erfarenhet av servicearbete, som exempelvis städ. Du är en positiv person som är engagerad och bidrar med god förmåga att samarbeta för att skapa trivsel på arbetsplatsen. Du tar ansvar för ditt arbete och förstår att du är en del av en viktig helhet. I ditt arbete kan du komma att ha kontakt med patienter, anhöriga och vårdpersonal, därför är det viktigt att du är social, utåtriktad och har lätt för att kommunicera. Vi ser också att du har förmåga att vara flexibel och kan prioritera mellan arbetsuppgifter då det behövs. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Av säkerhetsskäl måste du kunna förstå skriftliga instruktioner och kunna kommunicera med kollegor och övriga samarbetspartners, därför krävs mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Om du blir kallad till intervju kan du komma att få genomgå ett språktest.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Ansökningar tas endast emot via ansökningsformuläret, ansökningar via mail eller telefon kommer inte att tas med i urvalsprocessen.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad det innebär att jobba inom Regionservice samt vilka förmåner Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare
Vi är en rökfri arbetsplats.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal.
