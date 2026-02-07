Lokalvårdare sökes till Matrix förskola i Järva

Apolloniosskolan AB / Städarjobb / Stockholm
2026-02-07


Visa alla städarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Apolloniosskolan AB i Stockholm

Om jobbet
Matrix förskola är en trivsam och inkluderande förskola där vi strävar efter att skapa en positiv miljö för både barn och medarbetare. Nu söker vi en engagerad och noggrann lokalvårdare som kan bidra till att hålla våra lokaler rena och välkomnande.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lokalvård.
Är noggrann, ansvarstagande och självgående.
Har ett öga för detaljer och kan upprätthålla hög renlighetsstandard.
Kan samarbeta med personal och bidra till en god arbetsmiljö.
Har personlig lämplighet för tjänsten.

Vi erbjuder:
En tjänst på 16 timmar per vecka, med möjlighet till fler timmar vid behov. Vid behov kan arbetet även innebära att hoppa in i barngruppen.
En stabil arbetsplats med trevliga kollegor och god arbetsmiljö.
Kollektivavtal och bra arbetsvillkor.

Vi erbjuder:
En stabil arbetsplats med trevliga kollegor och god arbetsmiljö.
Kollektivavtal och bra arbetsvillkor.

Tillträde: Snarast.
Sysselsättningsgrad: 40%
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: matrixskola@yahoo.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Apolloniosskolan AB (org.nr 559104-3798), https://www.matrixforskola.se/
Åvingegränd 21 (visa karta)
163 68  SPÅNGA

Arbetsplats
Matrix förskola

Jobbnummer
9729398

Prenumerera på jobb från Apolloniosskolan AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Apolloniosskolan AB: