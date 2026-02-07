Lokalvårdare sökes till Matrix förskola i Järva
Apolloniosskolan AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-02-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apolloniosskolan AB i Stockholm
Om jobbet
Matrix förskola är en trivsam och inkluderande förskola där vi strävar efter att skapa en positiv miljö för både barn och medarbetare. Nu söker vi en engagerad och noggrann lokalvårdare som kan bidra till att hålla våra lokaler rena och välkomnande.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lokalvård.
Är noggrann, ansvarstagande och självgående.
Har ett öga för detaljer och kan upprätthålla hög renlighetsstandard.
Kan samarbeta med personal och bidra till en god arbetsmiljö.
Har personlig lämplighet för tjänsten.
Vi erbjuder:
En tjänst på 16 timmar per vecka, med möjlighet till fler timmar vid behov. Vid behov kan arbetet även innebära att hoppa in i barngruppen.
En stabil arbetsplats med trevliga kollegor och god arbetsmiljö.
Kollektivavtal och bra arbetsvillkor.
Vi erbjuder:
En stabil arbetsplats med trevliga kollegor och god arbetsmiljö.
Kollektivavtal och bra arbetsvillkor.
Tillträde: Snarast.
Sysselsättningsgrad: 40%
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: matrixskola@yahoo.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Apolloniosskolan AB
(org.nr 559104-3798), https://www.matrixforskola.se/
Åvingegränd 21 (visa karta
)
163 68 SPÅNGA Arbetsplats
Matrix förskola Jobbnummer
9729398