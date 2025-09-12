Lokalvårdare sökes till Keyline Städ & Konsult AB
2025-09-12
Vi växer och behöver bli fler!
Med ungefär 100 pågående uppdrag i Södra Värmland och en verksamhet som växer så har vi nu möjligheten att ta in fler medarbetare till oss på Keyline Städ & Konsult AB. Oavsett om du gillar att ingen dag är den andra lik eller om du hellre vill veta vad som väntar dig på morgonen så är det här arbetsplatsen för dig. Med vårt breda utbud av tjänster och kunder finns det alltid något som passar dig som medarbetare.
Det viktigaste är att vi har rätt person på rätt plats, så nu är frågan - är det du som är rätt person?

Om tjänsten
Som lokalvårdare hos oss är du ansiktet utåt hos våra kunder och du förväntas kunna samarbeta med såväl kollegor som kunder. Arbetet är självständigt och du förväntas vara flexibel och lyhörd för kunden och arbetsgivarens behov, ha ett gott ordningssinne och en hög servicekänsla. Som lokalvårdare på Keyline Städ arbetar du främst med renhållning av fastigheternas allmänna utrymmen, lokalvård, hemstäd, flyttstäd, byggstäd och fönsterputs.
Vi söker nu personer som vill börja sin resa med en visstidsanställning med stor chans till förlängning. Då vi har kunder på fler orter och samarbetar mellan kommunerna kan arbete förekomma i Karlstad och Hammarö. Sysselsättningsgrad kommer vi överens om, det finns möjlighet för det som passar dig bäst. Startdatum så snart som möjligt.Dina arbetsuppgifter
• Lokalvård
• Flyttstäd
• Hemstäd
• Byggstäd
• Fönsterputsning
• Golvvård
• Administrativa uppgifter
Vi söker dig som är
• Ansvarsfull
• Självgående
• Serviceinriktad
• Erfarenhet både av arbete i team och självständigt
Det är meriterande om du
• Har tidigare erfarenhet av lokalvård
• Innehar B-körkort
• Har grundläggande kunskaper i svenska, i tal och skrift

Om företaget
Keyline Städ och Konsult AB grundades redan 1992 och är idag en del av PHM Group. Hos oss får du inte bara en karriär, utan en språngbräda mot en utvecklande framtid. Med vår snabbväxande kultur och entreprenörsanda blir varje dag en ny möjlighet till utveckling. Vi är stolta över att vår personal består av både män och kvinnor, unga och gamla, ursprung från olika länder och kulturer tack vare vårt ständiga arbete med jämlikhet. Tillsammans strävar vi efter nöjda kunder, hög lönsamhet och stark tillväxt.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en trygg, säker och trivsam arbetsplats. Här får du en chans att skaffa värdefull arbetslivserfarenhet samtidigt som du blir en del av ett fantastiskt gäng. Vi erbjuder fast lön enligt kollektivavtal med avtalspension, försäkringar och andra förmåner såsom friskvårdsbidrag.
• Placering: Södra Värmland (Karlstad, Hammarö)
• Omfattning: 25-100 % under hösten/vintern 2025 med chans till förlängning
• Arbetstider: Arbete förekommer främst vardagar 7-15:30
• Start: Så snart som möjligt
Låter det intressant? Ansök redan idag då vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan sista ansökningsdagen. Vid ev frågor om tjänsten är ni välkomna att kontakta Emelie Ivarsson, Driftchef Södra Värmland på emelie.ivarsson@keylinestad.se Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 556458-9801) Jobbnummer
9505675