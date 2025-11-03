Lokalvårdare sökes till Ericsbergs slott utanför Katrineholm
AB Ericsbergs Säteri / Städarjobb / Katrineholm
2025-11-03
Bakgrund
Ericsbergs Slott i hjärtat av Sörmland är ett av Sveriges bäst bevarade barockslott. Driften ligger i bolaget AB Ericsbergs Säteri, en familjeverksamhet vars huvudverksamheter traditionellt varit skogs- och jordbruk samt fastighetsförvaltning. Verksamheten har dock under de senaste 10 åren utvecklat en besöksverksamhet med bl.a. konferenser, jaktarrangemang, café och guidningar med övernattande gäster och besökare.Publiceringsdatum2025-11-03Beskrivning av jobbet
Som lokalvårdare på Ericsberg arbetar du med städning i en historisk miljö samt i besöksverksamhetens hotellrum, konferenslokaler, museum och övriga utrymmen som används i verksamheten. Du arbetar under den husfru som finns idag.
Tjänsten är på heltid och en tillsvidareanställning.
Du är
Som person är du pålitlig och ordningssam. Du är noggrann med det du gör, tycker om att arbeta självständigt och ta eget ansvar. Du tycker också om varierande arbetsuppgifter och är flexibel.
Vi erbjuder
Ett självständigt arbete i en intressant miljö i nära samarbete med familjen som driver verksamheten.
Vid intresse, kontakta Caroline Bonde på 070-61 85 742 eller kontakt@ericsberg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: kontakt@ericsberg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Ericsbergs Säteri
(org.nr 556051-9240) Arbetsplats
Ericsbergs Säteri, AB Jobbnummer
9585727