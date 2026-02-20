Lokalvårdare sökes inför sommaren 2026 till Keyline Städ & Konsult AB
Keyline Städ & Konsult AB / Städarjobb / Karlstad Visa alla städarjobb i Karlstad
2026-02-20
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Keyline Städ & Konsult AB i Karlstad
, Forshaga
, Kil
, Munkfors
, Sunne
eller i hela Sverige
Bli en del av vår växande verksamhet i sommar! Möjlighet att börja introduktion redan under våren!
Med cirka 220 aktiva uppdrag i södra Värmland och en växande verksamhet finns det för de sommarvikariat vi nu tillsätter inför semesterperioden 2026 goda möjligheter till förlängning. Oavsett om du gillar att ingen dag är den andra lik eller om du hellre vill veta vad som väntar dig på morgonen så är det här arbetsplatsen för dig. Med vårt breda utbud av tjänster och kunder finns det alltid något som passar dig som medarbetare.
Det viktigaste är att vi har rätt person på rätt plats, så nu är frågan - är det du som är rätt person?Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Som lokalvårdare hos oss är du ansiktet utåt hos våra kunder och du förväntas kunna samarbeta med såväl kollegor som kunder. Arbetet är självständigt och du förväntas vara flexibel och lyhörd för kunden och arbetsgivarens behov, ha ett gott ordningssinne och en hög servicekänsla. Som lokalvårdare på Keyline Städ arbetar du främst med renhållning av fastigheternas allmänna utrymmen, lokalvård, hemstäd, flyttstäd, byggstäd och fönsterputs.
Vi söker nu personer som vill arbeta under sommaren med stor chans till förlängning. Då vi har kunder på fler orter och samarbetar mellan kommunerna kan arbete förekomma i Karlstad och Hammarö. Sysselsättningsgrad för sommaren kommer vi överens om, det finns möjlighet för det som passar dig bäst. Startdatum enligt överenskommelse, men plus för dig som kan och vill börja redan under våren.Dina arbetsuppgifter
• Lokalvård
• Trappstäd
• Flyttstäd
• Hemstäd
• Byggstäd
• Fönsterputsning
Vi söker dig som är
• Ansvarsfull
• Självgående
• Serviceinriktad
• Erfarenhet både av arbete i team och självständigt
Det är meriterande om du
• Har tidigare erfarenhet av lokalvård
• Innehar B-körkort
• Har grundläggande kunskaper i svenska, i tal och skriftOm företaget
Keyline Städ och Konsult AB grundades redan 1992 och är idag en del av PHM Group. Hos oss får du inte bara en karriär, utan en språngbräda mot en utvecklande framtid. Med vår snabbväxande kultur och entreprenörsanda blir varje dag en ny möjlighet till utveckling. Vi är stolta över att vår personal består av både män och kvinnor, unga och gamla, ursprung från olika länder och kulturer tack vare vårt ständiga arbete med jämlikhet. Tillsammans strävar vi efter nöjda kunder, hög lönsamhet och stark tillväxt.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en trygg, säker och trivsam arbetsplats. Här får du en chans att skaffa värdefull arbetslivserfarenhet samtidigt som du blir en del av ett fantastiskt gäng. Vi erbjuder fast lön enligt kollektivavtal med avtalspension, försäkringar och andra förmåner såsom friskvårdsbidrag.
• Placering: Södra Värmland (Karlstad, Hammarö)
• Omfattning: 25-100 % under sommaren 2025 med chans till förlängning
• Arbetstider: Arbete förekommer främst vardagar 7-15:30
• Start: Så snart som möjligt
• Lön för anställd över 21 år: 166,48 kr/timme (tom 31 maj 2026) och 171 kr/tim (from 1 juni 2026) + Branschvanetillägg enligt kollektivavtal Serviceentreprenad
Låter det intressant? Ansök redan idag då vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. Vid eventuella frågor om tjänsten är ni välkomna att kontakta Therese Weng, VD på 070-591 95 35 eller therese.weng@keylinestad.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Keyline Städ & Konsult AB
(org.nr 556458-9801) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9756003