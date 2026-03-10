Lokalvårdare sökes i Göteborg Bli en viktig del av vårt team!
2026-03-10
, Göteborg
Vill du arbeta i ett företag där kvalitet, ansvar och trivsel står i fokus? Vi söker nu en noggrann och engagerad lokalvårdare som vill vara med och skapa rena och trivsamma miljöer för våra kunder i Göteborg med omnejd.
Som lokalvårdare hos oss spelar du en viktig roll i att skapa en positiv upplevelse för både kunder och kollegor.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Arbetet innebär lokalvård hos företag och/eller privata kunder i Göteborg med omnejd. Arbetet sker både självständigt och i team ute hos kund, men du är alltid en del av ett team där vi samarbetar, stöttar varandra och tillsammans levererar hög kvalitet.
Vi söker dig som:
Är noggrann och har ett öga för detaljer
Är ansvarsfull och pålitlig
Har en positiv inställning och god servicekänsla
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor
Är flexibel och lösningsorienterad
Har B-körkort (krav)
Erfarenhet av lokalvård är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
Ett tryggt arbete i ett växande företag
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Introduktion och stöd i arbetet
Möjlighet att utvecklas inom företagetSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: jobb@lodosestad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare/lokalvårdare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lödöse Städ AB
(org.nr 556621-1842)
Majstångsgatan 11 (visa karta
)
414 72 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9786535