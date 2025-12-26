Lokalvårdare sökes för uppdrag i Sigtuna
2025-12-26
Har du erfarenhet av lokalvård och vill ge service i världsklass! Bor du i norra Stockholm eller har goda förbindelser att ta dig till Sigtuna? Då ska du söka hit!
Vem är du?
Du är en noggrann och serviceinriktad person som trivs med att dels arbeta bland människor men även utan sällskap. Vidare är du strukturerad och har god planerings- och prioriteringsförmåga.
Tjänsten är på deltid och har delvis flexibla arbetstider. Du kommer att städa förskolor, bilanläggningar och butiker. I tjänsten förekommer resor och B-körkort är därför ett krav. Då du kommer att arbeta på platser bland människor är det ett krav att du talar det svenska språket.
Tjänsten ska tillsättas omgående och intervjuer sker löpande. Vid frågor vänligen kontakta ansvarig rekryterare, Sam Abdallah, sam@xming.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: sam@xming.se
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sam Abdallah sam@xming.se
