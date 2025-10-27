Lokalvårdare sökes - skapa trivsel genom ordning och renhet
2025-10-27
, Bromölla
, Karlshamn
, Olofström
, Kristianstad
Vi hjälper just nu en av våra kunder att hitta en lokalvårdare som vill bidra till en ren, trygg och trivsam miljö. Här får du en viktig roll i att se till att lokalerna alltid håller hög standard och känns välkomnande.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Städning av kontor, korridorer och gemensamma utrymmen
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Säkerställa att lokalerna är fräscha och välvårdade
Vi erbjuder:
Direktanställning hos kunden
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom lokalvård och serviceKvalifikationer
Erfarenhet av lokalvård är meriterande
Noggrann, punktlig och ansvarstagande
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Vi använder oss av digitala CV:n som skapas via Junglia - ett snabbt och enkelt sätt att söka jobb.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Lokalvårdare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A 95 Consulting AB
(org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
294 36 SÖLVESBORG Jobbnummer
9576101