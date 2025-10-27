Lokalvårdare sökes - skapa trivsel genom ordning och renhet

A 95 Consulting AB / Städarjobb / Sölvesborg
2025-10-27


Vi hjälper just nu en av våra kunder att hitta en lokalvårdare som vill bidra till en ren, trygg och trivsam miljö. Här får du en viktig roll i att se till att lokalerna alltid håller hög standard och känns välkomnande.

Publiceringsdatum
2025-10-27

Arbetsuppgifter
Städning av kontor, korridorer och gemensamma utrymmen
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Säkerställa att lokalerna är fräscha och välvårdade

Vi erbjuder:
Direktanställning hos kunden
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom lokalvård och service

Kvalifikationer
Erfarenhet av lokalvård är meriterande
Noggrann, punktlig och ansvarstagande
Goda kunskaper i svenska

Så här söker du
Vi använder oss av digitala CV:n som skapas via Junglia - ett snabbt och enkelt sätt att söka jobb.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se

Ämne: Lokalvårdare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: rekrytering@a95consulting.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A 95 Consulting AB (org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
294 36  SÖLVESBORG

Jobbnummer
9576101

