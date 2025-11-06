Lokalvårdare sökes - skapa rena och trivsamma lokaler

A 95 Consulting AB / Städarjobb / Huddinge
2025-11-06


Visa alla städarjobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos A 95 Consulting AB i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige

Vi hjälper just nu en av våra kunder att rekrytera en lokalvårdare som vill bidra till rena och trivsam miljöer där både personal och besökare känner sig välkomna. Du är noggrann, självgående och uppskattar när resultatet av ditt arbete märks tydligt.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se

Publiceringsdatum
2025-11-06

Arbetsuppgifter
Daglig städning av kontor, korridorer och gemensamma ytor
Påfyllning av material och hantering av avfall
Säkerställa att lokalerna alltid är välskötta och inbjudande

Vi erbjuder:
Anställning hos kund via A 95 Consulting
Trygg arbetsmiljö med trevliga kollegor
Möjlighet till utveckling inom lokalvård och service

Kvalifikationer
Självständig, noggrann och ansvarstagande
Erfarenhet av lokalvård är meriterande
Svenska i tal och skrift

Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se

Ämne: Lokalvårdare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: rekrytering@a95consulting.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A 95 Consulting AB (org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
123 52  FARSTA

Jobbnummer
9592379

Prenumerera på jobb från A 95 Consulting AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos A 95 Consulting AB: