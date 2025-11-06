Lokalvårdare sökes - skapa rena och trivsamma lokaler
A 95 Consulting AB / Städarjobb / Huddinge
2025-11-06
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A 95 Consulting AB i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
Vi hjälper just nu en av våra kunder att rekrytera en lokalvårdare som vill bidra till rena och trivsam miljöer där både personal och besökare känner sig välkomna. Du är noggrann, självgående och uppskattar när resultatet av ditt arbete märks tydligt.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.sePubliceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Daglig städning av kontor, korridorer och gemensamma ytor
Påfyllning av material och hantering av avfall
Säkerställa att lokalerna alltid är välskötta och inbjudande
Vi erbjuder:
Anställning hos kund via A 95 Consulting
Trygg arbetsmiljö med trevliga kollegor
Möjlighet till utveckling inom lokalvård och serviceKvalifikationer
Självständig, noggrann och ansvarstagande
Erfarenhet av lokalvård är meriterande
Svenska i tal och skrift
Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Lokalvårdare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A 95 Consulting AB
(org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
123 52 FARSTA Jobbnummer
9592379