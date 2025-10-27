Lokalvårdare sökes - skapa en ren och trivsam miljö

Junglia AB / Städarjobb / Gagnef
Är du noggrann, ansvarstagande och trivs med att hålla rent omkring dig? Vi söker en lokalvårdare till en av våra kunder där du får en viktig roll i att skapa en ren och trivsam miljö för både personal och besökare.

Publiceringsdatum
2025-10-27

Arbetsuppgifter
Städning av kontor, gemensamma ytor och sanitetsutrymmen
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Bidra till en trivsam och välvårdad arbetsmiljö

Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Trevlig arbetsmiljö och stöttande kollegor
Möjlighet att utvecklas inom lokalvård och service

Kvalifikationer
Erfarenhet av lokalvård är meriterande
Noggrann, punktlig och ansvarstagande
Goda kunskaper i svenska

Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se

Ämne: Lokalvårdare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: jobb@junglia.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Junglia AB (org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
785 30  GAGNEF

Jobbnummer
9575205

