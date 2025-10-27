Lokalvårdare sökes - skapa en ren och trivsam miljö
Junglia AB / Städarjobb / Gagnef
2025-10-27
, Leksand
, Borlänge
, Falun
, Rättvik
Är du noggrann, ansvarstagande och trivs med att hålla rent omkring dig? Vi söker en lokalvårdare till en av våra kunder där du får en viktig roll i att skapa en ren och trivsam miljö för både personal och besökare.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Städning av kontor, gemensamma ytor och sanitetsutrymmen
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Bidra till en trivsam och välvårdad arbetsmiljö
Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Trevlig arbetsmiljö och stöttande kollegor
Möjlighet att utvecklas inom lokalvård och serviceKvalifikationer
Erfarenhet av lokalvård är meriterande
Noggrann, punktlig och ansvarstagande
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se
Ämne: Lokalvårdare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
https://junglia.com/
785 30 GAGNEF
