Lokalvårdare sökes - bidra till rena och trivsamma lokaler
A 95 Consulting AB / Städarjobb / Vårgårda Visa alla städarjobb i Vårgårda
2025-11-06
, Herrljunga
, Ale
, Alingsås
, Vara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A 95 Consulting AB i Vårgårda
eller i hela Sverige
Vi hjälper just nu en av våra kunder att hitta en lokalvårdare som vill skapa rena och välordnade miljöer där både personal och besökare trivs.
Som lokalvårdare ansvarar du för städning och underhåll av kontor, gemensamma ytor och sanitetsutrymmen. Du är noggrann, självgående och ser till att varje yta håller hög kvalitet.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.sePubliceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Daglig städning av kontor och gemensamma utrymmen
Påfyllning av material och avfallshantering
Säkerställa att lokalerna alltid håller hög standard
Vi erbjuder:
Anställning hos kund via A 95 Consulting
Trygg arbetsmiljö med trevliga kollegor
Möjlighet till utveckling inom lokalvård och serviceKvalifikationer
Självständig, noggrann och ansvarsfull
Erfarenhet av lokalvård är meriterande
Svenska i tal och skrift
Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett enkelt och smidigt sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Lokalvårdare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A 95 Consulting AB
(org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
447 32 VÅRGÅRDA Jobbnummer
