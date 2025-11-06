Lokalvårdare sökes - bidra till rena och trivsamma lokaler

A 95 Consulting AB / Städarjobb / Vårgårda
2025-11-06


Visa alla städarjobb i Vårgårda, Herrljunga, Ale, Alingsås, Vara eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos A 95 Consulting AB i Vårgårda, Herrljunga, Ale, Alingsås, Vara eller i hela Sverige

Vi hjälper just nu en av våra kunder att hitta en lokalvårdare som vill skapa rena och välordnade miljöer där både personal och besökare trivs.
Som lokalvårdare ansvarar du för städning och underhåll av kontor, gemensamma ytor och sanitetsutrymmen. Du är noggrann, självgående och ser till att varje yta håller hög kvalitet.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se

Publiceringsdatum
2025-11-06

Arbetsuppgifter
Daglig städning av kontor och gemensamma utrymmen
Påfyllning av material och avfallshantering
Säkerställa att lokalerna alltid håller hög standard

Vi erbjuder:
Anställning hos kund via A 95 Consulting
Trygg arbetsmiljö med trevliga kollegor
Möjlighet till utveckling inom lokalvård och service

Kvalifikationer
Självständig, noggrann och ansvarsfull
Erfarenhet av lokalvård är meriterande
Svenska i tal och skrift

Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett enkelt och smidigt sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se

Ämne: Lokalvårdare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: rekrytering@a95consulting.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A 95 Consulting AB (org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
447 32  VÅRGÅRDA

Jobbnummer
9591740

Prenumerera på jobb från A 95 Consulting AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos A 95 Consulting AB: