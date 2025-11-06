Lokalvårdare sökes - bidra till rena och trivsamma lokaler
2025-11-06
Vi hjälper just nu en av våra kunder att rekrytera en lokalvårdare som vill skapa välskötta och inbjudande lokaler där både personal och besökare trivs. Du är noggrann, självgående och uppskattar att se tydliga resultat av ditt arbete.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se
Daglig städning av kontor, korridorer och gemensamma utrymmen
Påfyllning av material och hantering av avfall
Säkerställa att lokalerna alltid är rena och inbjudande
Vi erbjuder:
Anställning hos kund via A 95 Consulting
Trygg arbetsmiljö med trevliga kollegor
Möjlighet till utveckling inom lokalvård och serviceKvalifikationer
Självständig, noggrann och ansvarstagande
Erfarenhet av lokalvård är meriterande
Svenska i tal och skrift
Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Lokalvårdare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A 95 Consulting AB
(org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
646 34 GNESTA Jobbnummer
9592715