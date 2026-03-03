Lokalvårdare (semestervikariat), Dagab inköp och logistik Hässleholm
2026-03-03
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
Dagab Inköp & Logistik AB Hässleholm
Dagab skapar, lagerhåller och levererar sortimentet till Axfoodkoncernens kedjor såsom bl a Hemköp, Willys, City Gross, Snabbgross, Urban Deli och Apohem. Vi utvecklar också egna varumärken, bl.a. Garant, Eldorado och Såklart. Vår verksamhet vilar på goda värderingar för jord, människa och samhälle, vilket genomsyrar allt från sortimentsutveckling, paketering och transport - till hur vi agerar mot våra medarbetare. På så sätt ger vi våra kunder förutsättningar att göra schyssta, hållbara val.
Med andra ord - hos oss är du med och påverkar det vardagliga livet för en sisådär tio miljoner människor. Vi tror på att vi gör skillnad - tillsammans. Välkommen du med!
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad lokalvårdare som vill arbeta hos oss under sommaren. Som sommarvikarie hos oss blir du en viktig del av att skapa en trivsam miljö för både kollegor och besökare. Du bidrar till att våra lokaler är rena, välkomnande och fungerar som de ska under hela arbetsdagen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen ingår daglig lokalvård av både kontorsytor, pausutrymmen, hygienutrymmen och andra gemensamma ytor. Arbetet omfattar bland annat dammsugning, golvvård, avtorkning av ytor samt påfyllning av förbrukningsmaterial. Vid behov använder du enklare städmaskiner och ser till att utrustningen är i gott skick. Du arbetar utifrån våra städrutiner och säkerställer att lokalerna håller en hög och jämn standard. Om du upptäcker avvikelser eller behov av åtgärder rapporterar du det vidare.
Det här förväntar vi oss
Vi söker dig som har en positiv inställning och en stark känsla för ansvar. Du är en person som gärna samarbetar och som bidrar till en god stämning omkring dig. Hos oss arbetar människor med olika perspektiv, bakgrunder och språk, och du trivs i en sådan miljö där mångfald uppskattas.
Arbetet innebär också att du ofta arbetar självständigt över stora ytor, och därför behöver du känna dig trygg med att planera din egen arbetsdag. Den sociala kontakten kan variera mycket under dagen, vilket passar dig som både uppskattar stunder av samarbete och stunder där du arbetar i egen takt. Vi värdesätter noggrannhet, initiativtagande och en vilja att alltid lämna efter sig ett bra resultat.
Erfarenhet och kunskaper
Tidigare erfarenhet av lokalvård och SRY-utbildning är meriterande men inte ett krav. Det är en fördel om du har arbetat med professionell städutrustning eller enklare maskiner. Vi ser gärna att du har grundläggande kunskaper i svenska så att du kan ta till dig information och kommunicera vid behov.
För rollen krävs att du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra, och att du har en god fysisk förmåga eftersom arbetet kan vara varierat och fysiskt rörligt. Det viktigaste är att du är noggrann, ansvarstagande och har viljan att göra ett bra jobb.
Omfattning: Sommarvikariat, 100% sysselsättningsgrad
Startdatum: 2026-06-08
Slutdatum: 2026-07-02
Arbetstider: 2-skift
Facklig kontakt: mustafa.abdullah@dagab.se
Ordförande Handels
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Karoline Salomonsson, Karoline.salomonsson@dagab.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-03-17. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer. Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se
.
Om Dagab Inköp & Logistik
Dagab driver och utvecklar koncernens sortiment, inköp och logistik. Dagab har en nyckelroll i Axfoods arbete med att ständigt effektivisera varuflödet. Dagab omsätter drygt 74 miljarder kronor (2023) och ingår i Axfood AB som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm AB:s Large Cap-lista.
Dagab är en del av Axfood, vårt gemensamma uppdrag hittar du om du klickar här.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dagab Inköp & Logistik AB
(org.nr 556004-7903)
Industrigatan 22 (visa karta
)
281 43 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
