Lokalvårdare Ronneby- Är DU vår nästa medarbetare?
Facility Services Gotaland AB / Städarjobb / Ronneby Visa alla städarjobb i Ronneby
2026-02-23
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Facility Services Gotaland AB i Ronneby
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Olofström
eller i hela Sverige
FSG är ett växande serviceföretag med verksamhet i Blekinge och södra Småland. I dagsläget är vi ca 40 st anställda.
Vi söker lokalvårdare till vår verksamhet i Blekinge. Tjänsten är på heltid och utgår från Ronneby. Du kommer att ingå i vårt resursteam. I tjänsten ingår både egna fasta arbetsställen och att vara resurs till övrig verksamhet. Tidig morgon, kvälls- och helgarbete kan förekomma.
Den vi söker tycker om städning, är självgående, stresstålig och sätter kunden i fokus. Erfarenhet av golvvård, fönsterputs samt allmänt förekommande arbetsuppgifter inom lokalvård är ett krav.
Du har svenskt körkort (manuell) och mycket goda språkkunskaper i svenska såväl i tal som i skrift.
Vi går igenom ansökningar löpande så välkommen med din ansökan (CV & personligt brev) till oss redan idag!
Ansökningar som ej uppfyller nämnda krav tas ej i beaktande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: eva.folkesson@fsgab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resurs". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Facility Services Gotaland AB
(org.nr 556747-4647)
372 21 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Facility Services Gotaland AB Kontakt
Driftchef
Maria Lindgren maria.lindgren@fsgab.se Jobbnummer
9756637