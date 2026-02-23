Lokalvårdare Ronneby- Är DU vår nästa medarbetare?

Facility Services Gotaland AB / Städarjobb / Ronneby
2026-02-23


FSG är ett växande serviceföretag med verksamhet i Blekinge och södra Småland. I dagsläget är vi ca 40 st anställda.
Vi söker lokalvårdare till vår verksamhet i Blekinge. Tjänsten är på heltid och utgår från Ronneby. Du kommer att ingå i vårt resursteam. I tjänsten ingår både egna fasta arbetsställen och att vara resurs till övrig verksamhet. Tidig morgon, kvälls- och helgarbete kan förekomma.
Den vi söker tycker om städning, är självgående, stresstålig och sätter kunden i fokus. Erfarenhet av golvvård, fönsterputs samt allmänt förekommande arbetsuppgifter inom lokalvård är ett krav.
Du har svenskt körkort (manuell) och mycket goda språkkunskaper i svenska såväl i tal som i skrift.
Vi går igenom ansökningar löpande så välkommen med din ansökan (CV & personligt brev) till oss redan idag!

Ansökningar som ej uppfyller nämnda krav tas ej i beaktande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: eva.folkesson@fsgab.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resurs".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Facility Services Gotaland AB (org.nr 556747-4647)
372 21  RONNEBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Facility Services Gotaland AB

Kontakt
Driftchef
Maria Lindgren
maria.lindgren@fsgab.se

Jobbnummer
9756637

