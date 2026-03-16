Lokalvårdare på halvtid till Arlandastad
2026-03-16
Matchedin Clean söker nu en lokalvårdare på halvtid till ett uppdrag i Arlandastad.
I den här rollen arbetar du tillsammans med en kollega under morgonpass och ansvarar för att lokalerna håller en ren, trivsam och välskött standard. Arbetsuppgifterna består av både sedvanlig lokalvård och att köra städmaskin.
Arbetet passar dig som trivs med tydliga rutiner, tycker om att arbeta praktiskt och vill vara en del av en arbetsplats där samarbete, ansvar och kvalitet är viktiga delar av vardagen.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära:
daglig lokalvård enligt instruktion
köra städmaskin
rengöring av golv och ytor
hålla ordning i gemensamma utrymmen
samarbete med kollega i det dagliga arbetet
Arbetstiden är förlagd till morgnar mellan cirka kl. 06.00 och 10.00.
Om dig
Vi söker dig som kan arbeta strukturerat, följa instruktioner och trivs med praktiska arbetsuppgifter i ett lugnt och tydligt sammanhang.
Du behöver inte ha lång erfarenhet sedan tidigare, men det är viktigt att du har rätt inställning till arbetet och tycker om att bidra till att lokaler hålls rena och välfungerande.
För att passa i rollen tror vi att du:
kan ta instruktioner och arbeta utifrån tydliga rutiner
är noggrann och ansvarstagande
fungerar bra i samarbete med en kollega
kommer i tid och är stabil i din närvaro
har tillräckliga fysiska förutsättningar för att klara arbetsuppgifterna
Arbetet är inte tungt, men det kräver att du kan röra dig obehindrat och utföra praktiska moment under arbetspasset.Publiceringsdatum2026-03-16Kvalifikationer
grundläggande svenska
möjlighet att arbeta vardagsmorgnar kl. 06.00-10.00
förmåga att följa instruktioner och arbeta enligt rutiner
tillräckliga fysiska förutsättningar för att utföra arbetsuppgifterna
Det är också viktigt i denna rekrytering att du tillhör vår målgrupp och har rätt förutsättningar för en anställning genom våra upplägg.
Meriterande
erfarenhet av lokalvård
vana av att köra städmaskin
erfarenhet av arbete i team
engelska
Om Matchedin Clean
Matchedin Clean erbjuder lokalvårds- och servicetjänster med fokus på kvalitet, ansvar och social hållbarhet. Vi vill skapa arbetsplatser där människor får rätt förutsättningar att lyckas, utvecklas och känna stolthet i sitt arbete.
Vi arbetar nära både kunder och medarbetare för att skapa hållbara lösningar där kvalitet i leveransen går hand i hand med möjligheten för fler människor att komma in i och växa på arbetsmarknaden.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Matchedin AB
(org.nr 559013-7716), http://www.matchedinclean.se
Caravellegatan 5 (visa karta
)
195 61 ARLANDASTAD Arbetsplats
Arlanda Jobbnummer
9799001