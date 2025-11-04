Lokalvårdare på 55 % till operationsavdelningen Växjö sjukhus
2025-11-04
Välkommen till ett viktigt uppdrag där du som lokalvårdare bidrar till att patienter, besökare och medarbetare möts av välstädade lokaler på vårt sjukhus i Växjö. Lokalvården är en verksamhet inom Regionservice där ca 120 medarbetare jobbar på 5 avdelningar. Vi jobbar för att dels hålla lokaler rena, men framför allt för att minimera spridning av smitta. Detta är ett jobb som bidrar till samhällsnytta!
Vi söker nu en ny medarbetare som vill jobba 55 % som lokalvårdare på Växjö sjukhus. Detta är en arbetsgrupp på ca 30 medarbetare, med två teamledare och en chef. Vi jobbar aktivt med vår arbetsmiljö för att du som lokalvårdare ska ha ett hållbart arbetsliv.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Vi söker nu en medarbetare som kommer att arbeta i operationsavdelningens lokaler. Ditt främsta uppdrag blir slutstädningar av operationssalarna så att de är redo inför nästa dags operationer. I arbetet ingår även att underhålla golven med hjälp av skurmaskiner. Vi arbetar enligt rutinen städning i vårdmiljö. Det innebär att städningen är en viktig del i det patientsäkerhetsarbetet och ska förhindra smittor och smittspridning bland våra kollegor och patienter på sjukhuset.
Denna tjänst är lämplig för dig som till exempel studerar eller har ett deltidsarbete med intresse att arbeta på eftermiddagar och kvällar. Tjänsten är tillsvidare på 55% med arbetstiderna; mån-tors 15.30-20.00, fre 14.00-18.00.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmågan att ge god service och som gillar att vara fysiskt aktiv på arbetet. För att trivas och lyckas i denna roll ser vi att:
* Du är serviceinriktad och vill arbeta med lokalvård
* Du har förmåga att skapa bra relationer både inom arbetsgruppen och mot våra kunder
* Du håller god ordning och tycker om att arbeta strukturerat
* Du är stresstålig då vi periodvis arbetar under väldigt högt tempo
* Du tycker om att hålla dig i rörelse, har en god fysik och söker ett aktivt jobb
* Du har mycket goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift, då vi följer skriftliga riktlinjer för Städning i vårdmiljö
* Du har viss datorvana
Erfarenhet eller utbildning inom lokalvård är meriterande, men inget krav.
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen bifoga ett detaljerat CV.
ÖVRIGT
