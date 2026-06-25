Lokalvårdare med spetskompetens till Olofströms kommun
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2026-06-25
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Heja Olofström!
Olofströms kommun ska verka och ge bra service åt kommuninvånarna. För att kunna ge den service som kommuninvånarna förväntar sig är medarbetarna vår främsta resurs. Engagerade och delaktiga medarbetare som vågar prova nya saker och som strävar efter en bra kvalité gör Olofströms kommun till en attraktiv kommun som man vill bo i, verka i och besöka. Med en öppen och tydlig kommunikation skapar vi tillsammans ett bra arbetsklimat som lyfter välmående på arbetsplatsen. Hos oss på Olofströms kommun är det din talang, ambition och kompetens som är avgörande.
Välkommen till Olofström!
Vill du använda din erfarenhet och specialistkompetens för att göra skillnad i en verksamhet som ständigt utvecklas?
Vi söker nu en erfaren lokalvårdare som vill vara med och bidra till hög kvalitet, god service och utveckling inom lokalvården i Olofströms kommun.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Som lokalvårdare med spetskompetens kommer du att arbeta både operativt och utvecklande inom verksamheten. Du ansvarar för att säkerställa hög städkvalitet, följa upp arbetsmetoder och bidra med din yrkeskunskap i det dagliga arbetet.
Arbetet omfattar lokalvård inom kommunens verksamheter och inkluderar både självständigt arbete och nära samarbete med kollegor och arbetsledning.Dina arbetsuppgifter
Daglig och periodisk städning
Avancerad golvvård och golvunderhåll
Fönsterputsning
Stor- och byggstädning
Sanering och specialrengöring
Textil-, möbel- och mattvätt
Kvalitetskontroller och egenkontroller
Introduktion och handledning av nya medarbetare
Medverkan i utveckling av arbetsmetoder och rutiner
Arbete i verksamhetens tvätteri
Leverans och hantering av städmaterial och utrustning
Användning och skötsel av moderna städmaskinerKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Flera års dokumenterad erfarenhet av professionell lokalvård
SRY-, PRYL- eller motsvarande yrkesutbildning
Goda kunskaper inom golvvård, materialkunskap och städkemi
Erfarenhet av maskinstädning och underhåll av städutrustning
God digital kompetens och vana att arbeta i digitala system B-körkort
Du har mycket god kommunikativ förmåga och uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift. Du kan självständigt ta till dig, tolka och omsätta skriftliga instruktioner, kvalitetskrav och säkerhetsrutiner i det dagliga arbetet. Vidare har du god administrativ förmåga och är van att dokumentera, rapportera och arbeta i digitala verksamhetssystem.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
INSTA 800-utbildning eller erfarenhet av kvalitetsuppföljning enligt INSTA 800. Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet, exempelvis skola, vård eller omsorg Erfarenhet av introduktion, handledning eller utbildning av kollegor. Kunskaper inom hygienkrav, smittförebyggande städning och sanering. Erfarenhet av planering, samordning eller kvalitetsarbete inom lokalvård.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är kvalitetsmedveten, engagerad och professionell i din yrkesroll. Du tar ansvar för ditt arbete, ser förbättringsmöjligheter och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling. Du har ett gott bemötande, är flexibel och har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att använda och utveckla din specialistkompetens i en verksamhet där kvalitet, service och utveckling står i fokus. Tillsammans skapar vi rena, trygga och trivsamma miljöer för kommunens invånare.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag!
Vision och värdegrund
Lev livet i Olofströms kommun! I hela vår natursköna kommun kan alla bo, verka och växa. Tillsammans ger vi kraft och möjlighet åt varje människa att utvecklas hela livet.
Som medarbetare hos oss är du en viktig resurs. Oavsett var du jobbar är du en representant för hela Olofströms kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.
Övriga upplysningar
Olofströms kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Olofströms kommun tillämpar drogtest innan beslut om nyanställning.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Olofströms kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
Säg hej till ditt kollektivavtal!Så ansöker du
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan sker via länk på www.olofstrom.se/lediga-jobb.
Bifoga CV och personligt brev.
Till bemannings- och rekryteringsföretag samt till dig som är försäljare
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olofströms Kommun
(org.nr 212000-0811), https://olofstrom.se/
Box 302 (visa karta
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293 24 OLOFSTRÖM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen, Lokalvårdsavdelningen Kontakt
Kommunal sydost sektion Olofström 010-4427910 Jobbnummer
9978755