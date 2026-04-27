Lokalvårdare med samordningsansvar - ta en aktiv ledarroll i vardagen.
2026-04-27
Avdelningen för infrastruktur
Vill du kombinera praktiskt arbete med en tydlig ledarroll i det dagliga arbetet? Vi söker nu tre lokalvårdare med samordningsansvar till SLU i Uppsala - personer som inte bara vill utföra arbetet, utan också leda, stötta och utveckla det tillsammans med andra.
Hos oss får du en viktig roll där ditt sätt att engagera, strukturera och inspirera kollegor gör verklig skillnad i verksamheten.
Om rollen
Som lokalvårdare med samordningsansvar arbetar du operativt med lokalvård samtidigt som du har en nyckelroll i att leda och fördela det dagliga arbetet tillsammans med övriga samordnare och lokalvårdschef.
Du är en naturlig kontaktperson i arbetsgruppen och bidrar aktivt till att skapa struktur, tydlighet och ett positivt arbetsklimat. Genom ditt närvarande och engagerade ledarskap stöttar du kollegor i vardagen och säkerställer att arbetet håller hög kvalitet.
Det här är en roll för dig som vill mer än att bara "göra ditt jobb". Du vill vara med och leda, utveckla och skapa ett arbetsklimat där andra trivs och presterar bra. Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Utföra lokalvård enligt uppsatta kvalitetskrav
Samordna och planera det dagliga arbetet tillsammans med kollegor och chef
Vara ett aktivt stöd till kollegor i det dagliga arbetet
Introducera och handleda nya medarbetare
Följa upp att rutiner, arbetssätt och kvalitetskrav efterlevs
Bidra till struktur, förbättringsarbete och ett effektivt arbetsflöde
Använda digitala system för planering, rapportering och kommunikation Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av lokalvård och som trivs i en roll där du får ta ansvar och påverka arbetet i gruppen.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har ett naturligt ledarskap och vågar ta initiativ i vardagen
Är tydlig, trygg och respektfull i din kommunikation
Har förmåga att engagera, motivera och stötta andra
Trivs med att skapa struktur och ordning
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Har god datorvana (e-post, Word, Excel eller liknande)
B-körkort är ett krav.
Meriterande
Erfarenhet av samordningsansvar eller arbetsledning
Erfarenhet av att introducera och handleda medarbetare Om företaget
Avdelningen för infrastruktur, Infra, är en del av det centrala verksamhetsstödet vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Infra har till uppgift att tillhandahålla kostnadseffektiva, anpassade och väl fungerande servicetjänster både lokalt på våra huvudorter Umeå, Uppsala och Alnarp där vi är representerade, men även bidra till tjänsteutvecklingen för hela SLU.
Övergripande hanterar avdelningen också lokalförsörjningsfrågor och hyresadministration samt vägleder och kompetensstödjer i miljö- och säkerhetsfrågor. Vi och våra medarbetare förväntas aktivt bidra till universitetets utveckling genom engagemang och initiativtagande. Infra har ca 120 medarbetare och omsätter årligen runt 110 Mkr.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning:
100% Tillträde
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-05-11. Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
750 07 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Malin Edner Mc Guirk malin.edner.mc.guirk@slu.se
9878660