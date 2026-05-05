Lokalvårdare med samordnande uppdrag till Gymnasieområde Centrum
2026-05-05
Beskrivning
Gymnasieområde Centrum omfattar Hvitfeldtska, Schillerska, The International High School (Götabergsskolan) och Angeredsgymnasiet. Vår serviceorganisation ansvarar för fastigheter, lokalvård, inventarier och vaktmästeri.
Här jobbar vi som ett team med lokalvårdare, servicetekniker, städledare och chef.
Vi söker nu en engagerad och duktig lokalvårdare med samordnande uppdrag till Götabergsskolan och Hvitfeldtska Gymnasiet. Dina arbetsuppgifter
I rollen som städledare förväntas du planera och strukturera arbetet för lokalvården, utifrån verksamhetens behov, kalendarium och bemanning. Du upprättar städscheman och städrutiner, kvalitetssäkrar arbetet så det blir städat på rätt sätt och i enlighet med Arbetsmiljöverkets, Miljöförvaltningens krav, mm, liksom verksamhetens egna satta mål och gör uppföljning av egenkontrollen för att säkerställa att kvaliteten på det utförda arbetet är god. Du koordinerar och prioriterar arbetet för dig och lokalvårdarna, utifrån de olika skolornas verksamheter och byggnader behov. Du planerar det periodiska underhållet för de olika skolorna, utifrån de olika behoven och verksamheterna.
Vi är i en expansiv fas, och du kommer att vara en viktig del i att bygga upp en ny serviceenhet inom område centrums lokaler.
Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan och där spelar du och dina kollegor en viktig roll.
I uppgiften ingår sedvanlig daglig städning i skolmiljö och vid återkommande storstädning/golvvård/grovrengöring ingår det tyngre moment som att flytta möbler och köra maskiner.
Arbetet kräver mycket god samarbetsförmåga och att du kan kommunicera med människor med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi har roterande arbetsområden och arbetstiderna är främst dagtid, men även kvälls-, och helgarbete förekommer.
Kvalitetssäkra så lokalvården utförs på rätt sätt och i enlighet med de krav och mål som staden och verksamheten satt.
Planera, utföra och följa upp lokalvårdens dagliga städ, med städning av kontorslokaler, personalrum, korridorer, klassrum, toaletter, trappor, använda städmaskiner, tvätta och dammsuga stoppade möbler, mm.
I samarbete med övrig personal och verksamheterna, planera dagligt och periodisk städning och uppdatera städscheman
Köra städmaskiner och utföra golvvård
Delta i för- och efterbesiktning inför och efter uthyrningar, t ex Gothia Cup
Beställa material och tjänster inom service
Arbeta i stadens kemikalieregistreringssystem
Göra anmälningar till SFF angående lokalfrågor
Anläggningsskötare för brandlarmanläggning och delta i SBA
Arbeta med stadens och verksamhetens miljömålKvalifikationer
Arbetet är självständigt och ställer krav på planering, uppföljning och att kunna ta egna initiativ. Det är ett krav att du har erfarenhet av och utbildning i att hantera olika städmaterial och andra redskap som är förekommande inom städning, t ex städmaskiner av olika slag. Vi söker dig som minst har genomgått en SRY eller PRYL-utbildning och egenkontrollprogram som t ex INSTA 800. Du ska ha relevant och god kunskap om kemikalier och dess hantering. Du ska ha förståelse för vikten av miljöarbete och aktivt arbeta för att uppfylla Stadens mål.
Du är som person strukturerad och noggrann samt har förmågan att överblicka och skapa dig en helhetsbild av ditt och dina medarbetare i arbetslagets arbete. I din vardag kommer du träffa många olika människor, vilket ställer krav på din kommunikativa förmåga. Du förstår, talar, läser och skriver svenska utan svårigheter.
Arbetstempot kommer stundvis vara högt, varför det är extra viktigt att du är strukturerad, flexibel och har förmåga att prioritera. Du kan i dessa situationer samarbeta väl med andra, för att tillsammans uppfylla verksamhetens behov av en god arbetsmiljö.
Då stor del av skolornas interna kommunikation och dokumentation sker via digitala hjälpmedel så krävs god IT kunskap.
Har god kunskap i hur olika golvmaterial och andra ytskikt ska skötas på ett korrekt sätt, med städredskap, metoder och kemikalier.
Utbildning inom lokalvård: SRY- eller PRYL-utbildning och inom egenkontrollprogram, t ex INSTA 800
Förstår, talar, läser och skriver svenska utan svårigheter
Har god fysisk kapacitet, eftersom arbetet ibland är tungt
Har god digital kompetens
Kan planera, strukturera, följa upp och leda arbetet för lokalvården i enlighet med de krav, rutiner och mål som verksamheten och staden har
Kan prioritera vid hög arbetsbelastning och samarbeta väl i förändrade situationer, samt förmedla dessa på ett förståeligt och inkluderande sätt till resten av arbetsgruppen, utifrån verksamhetens behovÖvrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Om företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning samt studie- och yrkesvägledning.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Servicechef
Maria Hjelte maria.hjelte@educ.goteborg.se 0707854492 Jobbnummer
9893310